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專偷電線造成多起停電 台南警逮2人送辦

中央社 / 台南30日電

台南市警局麻豆分局今天宣布逮獲2名專偷電線竊賊，其中1人身揹6案被通緝。警方調查，這2人10月在新營區偷竊電線，造成當地多起停電，還因阻止住戶報警而搶奪對方手機。

台南市警局麻豆分局警員今天告訴中央社記者，35歲王姓男子和31歲黃姓男子聯手作案，10月在新營區偷竊電線，造成當地多起停電。

另外，王男22日凌晨在下營區單獨作案，企圖竊取電線桿的電線時，遭住戶發現報警，王男竟搶奪對方手機後逃離，卻在現場遺留作案機車、油壓剪、行動電話等物，也為警方提供線索。

警方鎖定王男和黃男涉案後，26日在新營區逮捕王男，昨天在嘉義逮捕黃男，卻又發現黃男身揹3起竊盜案、2起毒品案及1起肇事逃逸案，共有6案通緝在逃。警方訊後依搶奪及竊盜罪嫌將2人移送台南地檢署偵辦。

台南 偷竊 停電

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