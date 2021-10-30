快訊

影／每人2000元消費金！「領現金最實在」黃敏惠：全台今看嘉巿發錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華角頭與妻子爭吵 國小旁連開5槍洩憤被逮

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區一名劉姓角頭，24日晚間疑似和妻子吵架後，在一處國小旁對空連開5槍洩憤，附近住戶聽到槍聲相當害怕，立即報警處理，警方漏夜追查，28日晚間逮捕劉嫌到案。

萬華警分局24日20時許接獲報案，西園路2段111巷內疑似聽到連續槍響，員警趕赴現場時，嫌犯已經逃逸，警方組成專案小組調閱監視器釐清，連日追查，28日晚間查獲涉嫌人劉姓男子到案，查扣涉案道具槍枝1把、道具彈4顆。

警方調查，劉嫌是當地角頭，過去常鬧事，他疑因與妻子爭吵精神不佳，喝酒後發洩情緒，就拿隨身攜帶的道具槍對空鳴槍5發，隨後搭乘友人駕駛的自小客車逃逸，警方28日晚間20時許於萬華區西藏路一帶查緝劉嫌到案，起獲槍彈，全案依槍砲罪嫌移送台北地檢署偵辦。

萬華區劉姓角頭與妻子爭吵，在國小旁連開5槍洩憤被逮。記者廖炳棋/翻攝
萬華區劉姓角頭與妻子爭吵，在國小旁連開5槍洩憤被逮。記者廖炳棋/翻攝

角頭 監視器 槍枝

延伸閱讀

醉酒角頭背景曝光 10多年前就隨親哥詐賭討債牟利

與妻爭吵又酒醉 萬華角頭對空鳴5槍昨落網

醉酒角頭滋事非首次 家暴又嗆警三字經遭壓制逮捕

凌濤嗆林昶佐：萬華被黑防疫破口不出聲 被罷才牽拖中共

相關新聞

屏東瑪家八旬老翁獨自上山耕作 疑跌倒重傷身亡

屏東瑪家鄉射鹿部落81歲宋姓老翁，日前單獨前往自家旗位於鹽山的農田灌溉，疑似試圖接水源灌溉，不慎跌倒重傷昏迷，直到家人遲...

男獨登屏東北大武山摔傷腿 今晨空勤載下山

疫情趨緩，登山客增加，屏東縣泰武鄉北大武山日前有一名49歲劉姓男山友，不慎滑倒右腳扭傷、腫脹，昨天向消防局報案，經搜救人...

萬華角頭與妻子爭吵 國小旁連開5槍洩憤被逮

台北市萬華區一名劉姓角頭，24日晚間疑似和妻子吵架後，在一處國小旁對空連開5槍洩憤，附近住戶聽到槍聲相當害怕，立即報警處...

男子工作不順遂 在台南親友公寓大樓驚傳墜樓意外

台南市東區東光路段一公寓大樓昨晚傳出墜樓意外，30多歲徐姓男子自8樓頂樓不慎墜落，經管理員通報119，救護人車到場時，徐...

台南新營、下營偷電纜大盜2人落網 1嫌還背6案通緝中

台南市新營區今年10月間發生數起輸電線被剪斷偷竊而造成停電案件，另麻豆分局轄區下營區日前發生一起民眾發現偷剪電纜線準備打...

85歲翁迷途走上台72線快速道路 警及時救援安全送返家

苗栗縣一名85歲老翁疑似路況不熟在頭屋大橋附近迷途，一路順著台72線後汶快速公路匝道走上高架橋往後龍方向步行，路過的駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。