萬華角頭與妻子爭吵 國小旁連開5槍洩憤被逮

台北市萬華區一名劉姓角頭，24日晚間疑似和妻子吵架後，在一處國小旁對空連開5槍洩憤，附近住戶聽到槍聲相當害怕，立即報警處理，警方漏夜追查，28日晚間逮捕劉嫌到案。

萬華警分局24日20時許接獲報案，西園路2段111巷內疑似聽到連續槍響，員警趕赴現場時，嫌犯已經逃逸，警方組成專案小組調閱監視器釐清，連日追查，28日晚間查獲涉嫌人劉姓男子到案，查扣涉案道具槍枝1把、道具彈4顆。