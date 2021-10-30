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萬華角頭與妻子爭吵 國小旁連開5槍洩憤被逮
台北市萬華區一名劉姓角頭，24日晚間疑似和妻子吵架後，在一處國小旁對空連開5槍洩憤，附近住戶聽到槍聲相當害怕，立即報警處理，警方漏夜追查，28日晚間逮捕劉嫌到案。
萬華警分局24日20時許接獲報案，西園路2段111巷內疑似聽到連續槍響，員警趕赴現場時，嫌犯已經逃逸，警方組成專案小組調閱監視器釐清，連日追查，28日晚間查獲涉嫌人劉姓男子到案，查扣涉案道具槍枝1把、道具彈4顆。
警方調查，劉嫌是當地角頭，過去常鬧事，他疑因與妻子爭吵精神不佳，喝酒後發洩情緒，就拿隨身攜帶的道具槍對空鳴槍5發，隨後搭乘友人駕駛的自小客車逃逸，警方28日晚間20時許於萬華區西藏路一帶查緝劉嫌到案，起獲槍彈，全案依槍砲罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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