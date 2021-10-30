警方有限民力無窮 疫情露曙光巡守隊訓練再出發

「警力有限，民力無窮」，為提升轄區維護治安能量，台中市警三分局昨晚在分局5樓禮堂舉行110年里守望相助隊常年訓練，共有幹部及隊員187人參訓，強化守望相助隊員的社區防衛觀念，並精進自身協勤能力及提升法治觀念，期能在疫情趨緩的當下，再度投身維護治安的行列。

警方說，為配合防疫政策，本次東、南區10支里守望相助隊指派幹部及隊員共計187人參訓，三分局用心設計包括民防法令及組訓作業流程、自殺防治、身心靈健康、婦幼安全案例分享等課程，為隊員們充實知能，重回第一線服勤。

本次常年訓練聘請專業講師，以生動有趣的授課方式，讓與會隊員親自感受協勤安全的重要，獲取如何兼顧夜間協勤與自我保健的寶貴資訊，亦讓原本就是社區一份子的隊員，學習如何透過察覺蛛絲馬跡來守護社區安全。