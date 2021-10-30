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男子工作不順遂 在台南親友公寓大樓驚傳墜樓意外

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市東區東光路段一公寓大樓昨晚傳出墜樓意外，30多歲徐姓男子自8樓頂樓不慎墜落，經管理員通報119，救護人車到場時，徐男意識昏迷，仍摸得到頸動脈，右手腳骨折、頭部外傷，經送往成大醫院急救，目前仍在搶救當中。警方調查，徐男工作不順，到該處找親友借錢未果，未料竟傳出墜樓意外。

案發後，有住戶表示，該男子並非大樓住戶，發現他上樓時，還曾出聲制止。然而，過沒多久，傳出「碰」巨響，經管理員查看後，發現有人不慎墜樓，通報119，送醫搶救。台南市警一分局據報後到場了解，鑑識人員也到場蒐證。

警方調查，徐男工作不順，到該處找親友借錢未果，隨後傳出墜樓意外，現場並無外力介入跡象。救護人員到場時，徐男意識昏迷，仍摸得到頸動脈，右手腳骨折、頭部外傷，有生命危險，經送往成醫急救。

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台南市東區東光路段一公寓大樓昨晚傳出墜樓意外，30多歲徐姓男子自8樓頂樓不慎墜落，經緊急送醫急救，目前仍在搶救中。圖／本報資料照
台南市東區東光路段一公寓大樓昨晚傳出墜樓意外，30多歲徐姓男子自8樓頂樓不慎墜落，經緊急送醫急救，目前仍在搶救中。圖／本報資料照

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