男獨登屏東北大武山摔傷腿 今晨空勤載下山

疫情趨緩，登山客增加，屏東縣泰武鄉北大武山日前有一名49歲劉姓男山友，不慎滑倒右腳扭傷、腫脹，昨天向消防局報案，經搜救人員協助，初步包紮固定後，於檜谷山莊休息一晚，今天上午由空勤直升機協助載運下山，並送往高雄義大醫院救治。

據了解，劉姓山友有申請入山證，獨自攀登北大武山，行程兩天一夜，28日入山，預計29日下山。豈料，卻在昨天下山時滑倒，腳受傷，向縣府消防局請求支援。

消防局於昨天上午10時47分接通報，派遣泰武、來義、特搜、第二大隊共計6車13人及義消5人前往，當天下午於4.92K接觸到受傷的劉姓山友，經評估患者手腳發麻，右腳踝腫脹給予包紮固定，帶往檜谷山莊休息。