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男獨登屏東北大武山摔傷腿 今晨空勤載下山

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

疫情趨緩，登山客增加，屏東縣泰武鄉北大武山日前有一名49歲劉姓男山友，不慎滑倒右腳扭傷、腫脹，昨天向消防局報案，經搜救人員協助，初步包紮固定後，於檜谷山莊休息一晚，今天上午由空勤直升機協助載運下山，並送往高雄義大醫院救治。

據了解，劉姓山友有申請入山證，獨自攀登北大武山，行程兩天一夜，28日入山，預計29日下山。豈料，卻在昨天下山時滑倒，腳受傷，向縣府消防局請求支援。

消防局於昨天上午10時47分接通報，派遣泰武、來義、特搜、第二大隊共計6車13人及義消5人前往，當天下午於4.92K接觸到受傷的劉姓山友，經評估患者手腳發麻，右腳踝腫脹給予包紮固定，帶往檜谷山莊休息。

為協助傷者下山，今天清晨6時52分派遣空勤直升機NA-715，並於7時掛成功，隨後飛抵特搜大隊停機坪，劉姓山友意識清醒，右腳踝疑似骨折，便由長治救護車載送往高雄義大醫院救治。

今天清晨6時52分派遣空勤直升機NA-715將受傷的劉姓山友載下山，並送往高雄義大醫院救治。記者陳弘逸／翻攝
今天清晨6時52分派遣空勤直升機NA-715將受傷的劉姓山友載下山，並送往高雄義大醫院救治。記者陳弘逸／翻攝
劉姓男山友登北大武山下山途中滑倒，右腳踝扭傷、腫脹，無法行走，屏東縣消防員今下午5點接觸傷者後，協助包紮固定。記者劉星君／翻攝
劉姓男山友登北大武山下山途中滑倒，右腳踝扭傷、腫脹，無法行走，屏東縣消防員今下午5點接觸傷者後，協助包紮固定。記者劉星君／翻攝

山友 直升機 北大武山

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