台南新營、下營偷電纜大盜2人落網 1嫌還背6案通緝中

台南市新營區今年10月間發生數起輸電線被剪斷偷竊而造成停電案件，另麻豆分局轄區下營區日前發生一起民眾發現偷剪電纜線準備打電話報警時，與竊嫌發生扭打手機被搶走，麻豆警分局據報後調查同為2名犯嫌所為，麻豆分局及新營分局立即聯合組成專案小組，10月26日先在新營逮捕王姓犯嫌，29日再前往嘉義逮捕黃嫌，查出黃還身背6案通緝，訊後全案依刑法搶奪及竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並擴大追查中。

調查指出，王嫌（45歲）和黃嫌（41歲）都是毒品人口，今年10月間2人涉嫌在台南市新營區多處，以腳踏車與機車作為交通工具，使用瓦斯噴槍、油壓剪剪斷台電連接住宅、路燈的輸電線、電纜線後偷竊，造成多處住戶停電；10月22日凌晨，王嫌獨自騎乘機車至下營區以同樣手法犯案時，當場遭住戶發現並持手機報警，犯嫌為阻止報案，過程中搶奪被害人手機後匆忙逃離，現場遺留作案機車、油壓剪、行動電話等物。

麻豆警分局與新營警分局比對轄區所發生電線竊案犯嫌特徵、手法、證物等資訊，研判都是王、黃2人一組犯案所為，立即組成專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦， 持搜索票及拘票，26日先在王姓犯嫌住處逮捕該嫌，29日又循線逮捕在逃的黃姓共犯。