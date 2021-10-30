85歲翁迷途走上台72線快速道路 警及時救援安全送返家

苗栗縣一名85歲老翁疑似路況不熟在頭屋大橋附近迷途，一路順著台72線後汶快速公路匝道走上高架橋往後龍方向步行，路過的駕駛人發現後趕緊打110，警方據報立刻驅車趕往，在頭屋大橋匝道往後龍方向的路肩發現老翁站立，經過車輛紛紛閃避，險象環生，員警立刻以巡邏車將老翁載離快速道路，化解一場危機。

苗栗警分局頭屋分駐所警員吳政錩、林良愷27日下午6點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案指稱有一名身穿米色外套的老翁行走在快速道路上，警方立即前往台72線快速公路，在頭屋大橋匝道往後龍方向路肩發現老翁站立於路肩，匝道轉彎處大、小車輛呼嘯而過，十分危險，員警迅速將後方車輛攔停，讓老翁坐上巡邏車將他帶下快速道路。

經警方詢問，老翁回答「要回家」，但口語表達不清，也無法明確說出姓名及住處，員警將老翁載回分駐所休息，提供熱茶、食物後，經員警以警政查詢系統，交叉比對後得知老翁的年籍資料及兒子的聯絡電話，立即與老翁家人聯絡，將老翁交由其兒子帶回家照顧，家屬沒想到老翁會迷途走上高架道路，對警方即刻救援一再表達感謝。