屏東瑪家八旬老翁獨自上山耕作 疑跌倒重傷身亡
屏東瑪家鄉射鹿部落81歲宋姓老翁，日前單獨前往自家旗位於鹽山的農田灌溉，疑似試圖接水源灌溉，不慎跌倒重傷昏迷，直到家人遲遲未見他的身影，前往農地查看，才發現人已倒臥在地；消防獲報前往救援，抵達現場時，宋姓老翁已明顯死亡，並由搜救人員協力將遺體抬下山。
屏東縣消防局於10月28日中午12時7分接獲民眾報案稱，瑪家鄉射鹿部落有民眾倒臥農田緊需救援，便派遣瑪家、三地門、長治、鹽埔分隊共計5車11人前往救援。
據了解，宋男為瑪家鄉人，於旗鹽山海拔1000多公尺的射鹿部落種植作物，當天疑似為取水源替農田灌溉，不慎跌倒後昏迷，直到宋男的兒子發現他時，已經倒臥在自家農田。
前往搜救的救難隊員表示，消防隊於中午12時許接獲通報，下午2時38分抵達宋男位置，當下他已明顯死亡，死亡時間初估約5個小時，由於下雨山地陡峭濕滑，因此與隊員協力用SKED捲式擔架將人抬下山。
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