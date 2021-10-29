台中警守護校園導護志工 加強宣導交安觀念
疫情趨緩，學生們也重新開始校園日常，校園周邊車水馬龍的環境，總有一群「導護志工」在默默守護孩子們上下課的安全，台中市第四警分局為了確保志工們在執勤時的生命安全，日前到南屯區大新國小進行交通安全與值勤要領宣導。
台中市第四警分局大墩所所長曾一峯在19日上午9時許，帶領警員林良發、王藝樺到轄區內大新國小，向默默守護孩子上下課安全的「導護志工」們，以「交通導護協勤法令」、「值勤要領」、「交通指揮安全觀念與重點 」、「事故預防與處理」等課程主軸進行交通安全宣導，並提供相關案例分享、影片播放等方式加深大家的印象，希望能讓大家對交通安全觀念更理解。
警方提醒導護志工們，在值勤時務必要穿著反光背心、使用交通指揮棒，並站在適當的崗位指揮，指揮手勢與哨音也要明確，切勿背對車道或車輛，不以身體擋車，發生突發狀況時才能及時反映，確保自己及學生的用路安全。
大墩所所長曾一峯表示，交通意外事故是不可預測的，請大家務必遵守交通規則，駕駛行經行人穿越道或轉彎時應減速，遇行人時應站停禮讓行人通過，並保持3公尺以上的距離，行人亦須遵守標誌標線號誌指示，注意來車快速通行，交通安全需靠你我來守護。
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