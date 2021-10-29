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人行道逆向騎機車遭勸 男跳針「走開啦」挨罰還被噓爆

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

32歲高姓男子今天上午10時許在台北市常德街人行道上，騎機車違規逆向行駛，經員警勸導，卻反怪員警「很愛演耶」「走開啦」，有路人見狀大罵「這是人行道，年輕人怎麼那麼沒禮貌？」警方最後對高男開單舉發，相關影片被上傳網路，眾多網友看法一面倒，大力支持警方執法。

警方表示，中正一分局交通分隊警員賴宏韜、趙志傑今早在台大醫院旁值勤，發現高男騎乘機車，出現在常德街上的人行道上，因來往人潮眾多，機車逆向險象環生，2員上前勸導，高男卻不願配合。

相關影片顯示，員警好言相勸，請高男機車用牽的，不然很危險，高男卻不斷跳針「走開啦！你走開啦！」、「真的很愛演欸，是在演電影嗎？」讓員警非常傻眼。

過程中，有路過的年長者發現高男與員警僵持，影響行人來往，破口大罵高男「年輕人怎麼那麼沒禮貌？」高男仍賭氣，稱「我就要在這怎麼樣？」2名員警最後依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款，違規駕車行駛人行道，開單舉發高男，並責令改正。

有民眾將事發過程錄下，上傳網路，引發網友關注，不少網友留言，「哪來的刁民？」「支持警方依法辦理」，認為高男違規在先還不配合執法，頻頻跳針狡辯，的確是不良示範。

2員上前勸導，高男卻不願配合。記者李隆揆／翻攝
2員上前勸導，高男卻不願配合。記者李隆揆／翻攝

人行道 台大醫院

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