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台中攤商稱挺3Q遭報復性檢舉 警方：依事實開單

中央社 / 台中29日電

台中市大肚區某家臭豆腐攤業者今天指稱，先前力挺台灣基進立委陳柏惟「挺3Q、反罷免」後遭報復性檢舉。警方對此表示，此區域有多家攤商遭民眾檢舉違規，都是依據事實開單。

陳柏惟罷免案23日投票，結果同意票數7萬7899票跨過門檻，且多於不同意票，陳柏惟成為首位遭罷免成功的立委。

位於台中市大肚區的「臭阿吉」臭豆腐攤業者今天接受媒體聯訪時表示，他先前在攤車上裝上「挺3Q、反罷免」招牌力挺反罷免案，但選舉後疑遭報復性檢舉，從26日起連3天被檢舉異味、違規擺攤。

業者說，他在表態反罷免後，擺攤就常遇到刁難；罷免結果出爐後，就不斷收到罰單，他確實是違規擺攤，但40年前他的父親就開始擺攤賣臭豆腐，但怎麼會在他力挺陳柏惟後，就經常收到罰單？

對此，轄區台中市警察局烏日分局大肚派出所長楊儒陸接受記者電話訪問時表示，此區域時常有民眾直接檢舉或透過市府1999平台舉報有多家攤商違規擺攤，近2個月已開出20多張罰單，並非針對單一攤商，都是依據違規事實開單。

罷免 陳柏惟 臭豆腐

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