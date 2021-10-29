聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東北大武山3天2救援 消防員疲於奔命
屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺是五嶽之一，也是中央山脈南端最後一座超過3千公尺的高山。疫情趨緩，登山客增加，繼27日許女因雙膝痛無法下山，消防員輪流背6小時下山。今天（29日）山友劉男下山時，不慎滑倒右腳扭傷、腫脹，劉經考量才決定向消防局報案，消防人員今下午接觸到傷者，初步包紮固定後，將劉帶回檜谷山莊休息一晚，將評估明天如何協助劉男下山。
屏東縣北大武山檜谷山莊管理員吳德發說，今上午9點45分接到協作老闆通知，6.3公里有山友劉姓男子獨自登山，下山時滑倒，腳受傷請求支援。吳德發與傷者聯絡後，傷者劉男不知所措，不確定要不要報案，吳德發先請夥伴蘇大哥前往支援。
劉姓山友考慮一小時後決定報案救援，上午11點多，山屋夥伴接觸到傷者劉男，77公斤的劉無法行走，只能短暫背負及下來自己過困難地形，下午4點才移動到5公里位置，同時間消防局已出動人車，下午5點在4.92公里處，消防員接觸到傷者，評估傷者手腳發麻，右腳腫脹給予包紮固定，帶往檜谷山莊休息一晚，將評估明天如何協助下山。
吳德發提醒，北大武山是有名的溼滑，尤其6.3公里處最後水源，經年有水，下坡時要特別小心，他呼籲山友，安排行程，還是以三天兩夜為主，時間較充裕安全。
據了解，49歲劉姓山友有申請入山證，獨自攀登北大武山，行程兩天一夜，28日入山，預計29日下山。
另外，本月26日晚間9點，57歲許女與朋友登北大武山，許女登頂回程途中，雙膝疼痛無法行走，當晚由吳德發將許女背到檜谷山莊休息，27日清晨6點多，消防人員趕抵後，輪流將許女背下山，中午12點半抵達登山口，該團含領隊共8人，入山未申請入山證，領隊沒有相關救命術證書或救護技術員相關證照，消防局依違反屏東縣登山活動管理自治條例第4條、第6條舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言