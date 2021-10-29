屏東北大武山3天2救援 消防員疲於奔命

屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺是五嶽之一，也是中央山脈南端最後一座超過3千公尺的高山。疫情趨緩，登山客增加，繼27日許女因雙膝痛無法下山，消防員輪流背6小時下山。今天（29日）山友劉男下山時，不慎滑倒右腳扭傷、腫脹，劉經考量才決定向消防局報案，消防人員今下午接觸到傷者，初步包紮固定後，將劉帶回檜谷山莊休息一晚，將評估明天如何協助劉男下山。

屏東縣北大武山檜谷山莊管理員吳德發說，今上午9點45分接到協作老闆通知，6.3公里有山友劉姓男子獨自登山，下山時滑倒，腳受傷請求支援。吳德發與傷者聯絡後，傷者劉男不知所措，不確定要不要報案，吳德發先請夥伴蘇大哥前往支援。

劉姓山友考慮一小時後決定報案救援，上午11點多，山屋夥伴接觸到傷者劉男，77公斤的劉無法行走，只能短暫背負及下來自己過困難地形，下午4點才移動到5公里位置，同時間消防局已出動人車，下午5點在4.92公里處，消防員接觸到傷者，評估傷者手腳發麻，右腳腫脹給予包紮固定，帶往檜谷山莊休息一晚，將評估明天如何協助下山。

吳德發提醒，北大武山是有名的溼滑，尤其6.3公里處最後水源，經年有水，下坡時要特別小心，他呼籲山友，安排行程，還是以三天兩夜為主，時間較充裕安全。

據了解，49歲劉姓山友有申請入山證，獨自攀登北大武山，行程兩天一夜，28日入山，預計29日下山。