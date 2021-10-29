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影／疑閃狗 警車連撞16輛汽機車1人輕傷

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市中和警分局一輛巡邏警車今天下午疑似閃避從路邊衝出的小狗，失控撞上對向一輛機車，違成機車騎士左腳擦傷，還波及路邊整排10多輛汽機車。警方表示，警用車輛都有投保意外險，會負起所有賠償責任。

新北市消防局今天下午1 時36分獲報，中和區立德街發生車禍有人受傷，救護人員趕抵，見車禍現場有多輛機車被撞得東倒西歪，受傷的機車騎士為49歲卓姓男子竟是遭警車撞傷，經現場檢視，卓男左腳輕微擦挫傷，送往雙和醫院送醫後無大礙。

據了解，肇事的警車為中和警分局中原派出所的巡邏警車，員警張簡明傑開車載員警李俊宏行駛至該處時，路邊突然衝出一隻小狗，見狀立即向左閃避，擦撞到對向車道的機車騎士卓男，因事出突然，警車還擦撞到停放路邊的14輛機車和一輛汽車。

中原所長張竣傑表示，車禍現場由土城警分局交通分隊到場處置，員警張簡明傑酒精測定值為零，雖然車禍事故係因閃避造成，警方會負起相關責任，且中和警分局自今年3月底提升警用車輛保險意外事故傷害限額至500萬，後續將備妥相關資料，為傷者及所有車主辦理保險理賠事宜，同時強化員值勤三安宣導及行車安全教育。

新北市中和警分局一輛巡邏警車今天下午疑似閃避從路邊衝出的小狗，失控撞上對向一輛機車，違成機車騎士左腳擦傷，還波及路邊整排10多輛汽機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警分局一輛巡邏警車今天下午疑似閃避從路邊衝出的小狗，失控撞上對向一輛機車，違成機車騎士左腳擦傷，還波及路邊整排10多輛汽機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警分局一輛巡邏警車今天下午疑似閃避從路邊衝出的小狗，失控撞上對向一輛機車，違成機車騎士左腳擦傷，還波及路邊整排10多輛汽機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警分局一輛巡邏警車今天下午疑似閃避從路邊衝出的小狗，失控撞上對向一輛機車，違成機車騎士左腳擦傷，還波及路邊整排10多輛汽機車。記者王長鼎／翻攝

車禍 機車騎士

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