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台2線鼻頭貨櫃車撞山壁起火 往宜蘭雙向中斷3小時已通

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

林姓男子今天中午12時駕駛貨櫃車，行經新北市台2線83.3K處，基隆往宜蘭方向靠近鼻頭漁港一處彎道時，疑打滑擦撞山壁，因油箱破裂車頭爆炸燃燒，陷入火海，幸無人受傷。雙向交通中斷，車流大排長龍，消防人員滅火後，吊車把車移走，工務段目前正在清理路面油漬，在3時10分恢復雙向通車。

新北市台2線83.3K處，基隆往宜蘭方向靠近鼻頭漁港，今天中午12時許，林姓男子（47歲）駕駛一輛曳引貨櫃車疑打滑擦撞山壁，整個車頭起火爆炸燃燒，火勢猛烈還傳出爆炸聲，火勢撲滅，駕駛逃出沒有受傷。雙向交通暫時中斷。第六大隊消防人員12時35分到場灌救，黑煙竄天，消防局出動瑞芳及九份分隊，共7車13人。

瑞芳警分局調查，貨櫃車疑似打滑擦撞山壁，車內是空櫃，林男並無酒駕，應是載油油桶撞擊後掉落起火燃燒，才會有爆炸聲及燒成火球，貨櫃車被燒毀嚴重，有如廢鐵。林田向警方說，車子打滑失控撞向山壁，他趕緊跳車逃生。

警方說，消防人員滅火後，發現路面滿是油漬，工務段清理路面油漬後，3點10分現場排除完畢，恢復雙向通車。

鼻頭派出所長董清山表示，中午一輛貨櫃車撞山壁後起火燃燒，起火後約20多分鐘後撲滅，起火原因還待調查。

台2線鼻頭貨櫃車撞山壁起火，往宜蘭雙向中斷3小時已通車。記者游明煌／翻攝
台2線鼻頭貨櫃車撞山壁起火，往宜蘭雙向中斷3小時已通車。記者游明煌／翻攝
台2線鼻頭貨櫃車撞山壁起火，往宜蘭雙向中斷3小時已通車。記者游明煌／翻攝
台2線鼻頭貨櫃車撞山壁起火，往宜蘭雙向中斷3小時已通車。記者游明煌／翻攝
台2線鼻頭貨櫃車撞山壁起火，往宜蘭雙向中斷3小時已通車。記者游明煌／翻攝
台2線鼻頭貨櫃車撞山壁起火，往宜蘭雙向中斷3小時已通車。記者游明煌／翻攝

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