男子車禍卡樹幹12個小時 警消救出無大礙

電影廣告在日報版面中所佔篇幅之大，固為影迷之福，在報紙限張印行的年代，某種程度上卻也排擠了其他訊息的見報空間。從廣告獲利的角度來說，電影產業蒸蒸日上，花得起宣傳費用，買版面做廣告，合情合理。然而滿版滿格的圖像與文字，如果遇到誇大其詞的「不實廣告」，鬧到主管當局，甚至鬧到教育部，也實在太不像樣了。

2021-10-29 14:32