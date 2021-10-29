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男子車禍卡樹幹12個小時 警消救出無大礙
66歲郭姓男子昨天下午5點多開車行經苗栗縣西湖鄉苗28線4公里處，疑似車速過快、轉彎不慎，衝落約50公尺深的坡山谷，郭男摔出車外，卡在樹幹受困，直到今天上午家人確認位置報案，警消垂降救出他脫困，全案由警方進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天上午5點半左右接獲報案，西湖鄉苗28線4公里處發生事故，有人車跌落邊坡，西湖消防分隊人車趕到現場，發現一輛轎車跌落約50公尺深的山谷，郭男卡在邊坡的樹幹，警消利用捲式擔架，上午6點10分吊掛救出郭男送醫。
警方也據報到場協助救援，郭男右臉、肢體僅多處擦挫傷，意識清楚無生命危險，郭男現場無法酒測，委託醫院抽血檢測，警方初步調查，郭男昨天下午5點多駕駛轎車，苗栗市往西湖鄉方向行駛，行經苗28線4公里處，疑似車速過快、轉彎不慎，而衝下山坡，郭男卡在樹幹，打行動電話給家人，直到今天上午5點多才確認位置，報案請求協助，詳細肇事原因進一步釐清中。
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