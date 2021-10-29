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影／台中婦自稱籃球高手 在商圈迷途鬧驚魂

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中75歲陳姓老婦日前被32歲童姓兒子帶到北區一中商圈逛街，看到店家琳瑯滿目的商品好開心，便趁著兒子不注意，一溜煙地獨自開始冒險旅程，兒子擔心患有失智症的母親會發生危險，嚇得趕緊報警並在商圈尋找她的身影。

一中商圈的某家雞排店於26日晚上20時許向警方報案，表示有名婦人在自己店門口迷路徘徊，陳婦向店員表示自己剛從國外回來，找不到自己家，身上也沒有電話，想請店員協助報警。

台中市第二警分局獲報後，派請育才所警員侯瑞峰、許珈珈到場了解，陳姓婦人見到警員，便興奮地開始說著自己出國事蹟，還自稱是擅長籃球及桌球的運動員，疑似有失智傾向，所幸她仍記得自己身分資料，在警方透過電腦比對資料後，發現老婦已被通報為失蹤人口，隨即聯繫上其童姓兒子接回。

童男向警方表示，母親高齡又患有失智症，晚上想帶她出門，到一中商圈逛街透透氣，怎知她被琳瑯滿目的商品吸引，趁自己不注意時，一溜煙就消失不見，自顧自地探險去了，擔心母親會發生危險，第一時間趕緊報警失蹤，接著自己便在商圈焦急找人，幸好有熱心民眾與警方協助，才讓母子倆順利團圓。

台中市第二警分局分局長陳家銘表示，若在路上發現疑似失智老人需要協助，可以撥打110報警協助；另家裡若有高齡、失智長者，可向相關單位申請愛心手鍊或是製作留有姓名、電話的飾品讓老人家隨身攜帶。

台中75歲陳姓老婦患有失智症，日前被32歲童姓兒子帶到北區一中商圈逛街，竟趁著兒子不注意，一溜煙地獨自去逛街，兒子嚇到趕緊報警並在商圈尋找她的蹤跡。記者劉柏均／翻攝
台中75歲陳姓老婦患有失智症，日前被32歲童姓兒子帶到北區一中商圈逛街，竟趁著兒子不注意，一溜煙地獨自去逛街，兒子嚇到趕緊報警並在商圈尋找她的蹤跡。記者劉柏均／翻攝

失智症 失蹤 台中市

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