影／台中婦自稱籃球高手 在商圈迷途鬧驚魂

台中75歲陳姓老婦日前被32歲童姓兒子帶到北區一中商圈逛街，看到店家琳瑯滿目的商品好開心，便趁著兒子不注意，一溜煙地獨自開始冒險旅程，兒子擔心患有失智症的母親會發生危險，嚇得趕緊報警並在商圈尋找她的身影。

一中商圈的某家雞排店於26日晚上20時許向警方報案，表示有名婦人在自己店門口迷路徘徊，陳婦向店員表示自己剛從國外回來，找不到自己家，身上也沒有電話，想請店員協助報警。

台中市第二警分局獲報後，派請育才所警員侯瑞峰、許珈珈到場了解，陳姓婦人見到警員，便興奮地開始說著自己出國事蹟，還自稱是擅長籃球及桌球的運動員，疑似有失智傾向，所幸她仍記得自己身分資料，在警方透過電腦比對資料後，發現老婦已被通報為失蹤人口，隨即聯繫上其童姓兒子接回。

童男向警方表示，母親高齡又患有失智症，晚上想帶她出門，到一中商圈逛街透透氣，怎知她被琳瑯滿目的商品吸引，趁自己不注意時，一溜煙就消失不見，自顧自地探險去了，擔心母親會發生危險，第一時間趕緊報警失蹤，接著自己便在商圈焦急找人，幸好有熱心民眾與警方協助，才讓母子倆順利團圓。