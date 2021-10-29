陸軍士官今收假 在宜蘭營區疑自戕送醫不治

蘭陽指揮部一名士官今天在營區疑自我傷害，緊急送醫仍宣告不治。記者林佳彣／翻攝自Google地圖 陸軍第六軍團蘭陽指揮部一名士官原應於今天收假、清查未到，經單位搜尋後，發現他疑似自戕，緊急送醫仍宣告不治。案發後，軍方即封鎖現場，並通報憲警單位處理。

據了解，蘭陽指揮部該名士官平常表現不錯，日前被派往其他單位受訓，原定於今天早上7點30分返回營區。他約7點40分入營，卻未參加點名。單位清查後不見其蹤影，經搜尋營區後，在抽水站後方發現該名下士身上受傷有血，緊急送醫救治。只是，該名下士到院前已無生命跡象，脖子大面積撕裂傷及大量出血，經搶救仍回天乏術。

陸軍第六軍團表示，該名士官應在本日收假，惟經清查未到，搜尋後發現其在營內疑似自我傷害，緊急送醫後仍宣告不治。單位在案發後封鎖現場，並通報憲警單位處理，

據悉，該名士官平常表現沒有異樣，陸軍第六軍團對於同袍傷損深感不捨、痛心，經初步了解似無涉管教問題，後續全力配合檢警釐清案情，協助家屬辦理後續事宜。陸軍第六軍團表示，將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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