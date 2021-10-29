快訊

桃園女學生打BNT傳「裝葉克膜」恐截肢 指揮中心回應了

城中城大火行政調查公布 指消防、工務兩局欠積極作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍士官今收假 在宜蘭營區疑自戕送醫不治

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

蘭陽指揮部一名士官今天在營區疑自我傷害，緊急送醫仍宣告不治。記者林佳彣／翻攝自Google地圖
蘭陽指揮部一名士官今天在營區疑自我傷害，緊急送醫仍宣告不治。記者林佳彣／翻攝自Google地圖
陸軍第六軍團蘭陽指揮部一名士官原應於今天收假、清查未到，經單位搜尋後，發現他疑似自戕，緊急送醫仍宣告不治。案發後，軍方即封鎖現場，並通報憲警單位處理。

據了解，蘭陽指揮部該名士官平常表現不錯，日前被派往其他單位受訓，原定於今天早上7點30分返回營區。他約7點40分入營，卻未參加點名。單位清查後不見其蹤影，經搜尋營區後，在抽水站後方發現該名下士身上受傷有血，緊急送醫救治。只是，該名下士到院前已無生命跡象，脖子大面積撕裂傷及大量出血，經搶救仍回天乏術。

陸軍第六軍團表示，該名士官應在本日收假，惟經清查未到，搜尋後發現其在營內疑似自我傷害，緊急送醫後仍宣告不治。單位在案發後封鎖現場，並通報憲警單位處理，

據悉，該名士官平常表現沒有異樣，陸軍第六軍團對於同袍傷損深感不捨、痛心，經初步了解似無涉管教問題，後續全力配合檢警釐清案情，協助家屬辦理後續事宜。陸軍第六軍團表示，將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

陸軍

延伸閱讀

湖口陸軍炮擊新埔釀野火 居民苦不堪言痛批軍方

美國陸軍準備好「今夜就戰」？基層士兵沒那麼有信心

阿帕契駐豐年基地案喊卡 立法院籲陸軍思考對策

陸航直升機反登陸主力 東西岸新基地設置卻屢遭頓挫

相關新聞

陸軍士官今收假 在宜蘭營區疑自戕送醫不治

陸軍第六軍團蘭陽指揮部一名士官原應於今天收假、清查未到，經單位搜尋後，發現他疑似自戕，緊急送醫仍宣告不治。案發後，軍方即...

彰化喬友大火迄今沒火調報告…縣說中央責 署回地方權責

彰化市喬友大樓6月底大火，造成1名消防員殉職等共4死22傷，後續調查引起關注，彰化縣消防局竟回應「由中央公布」，讓質詢的...

穿錯救生衣也會喪命！專家：救生衣與浮力衣不一樣

雖然這次落海的釣客有穿著救生衣，但從新聞畫面可以看到落海後臉部依然浸於水裡，所以依據筆者研判，此釣客可能穿著的並不是救生衣，可能只是「浮力背心」，或者是浮力不夠的救生衣。因此導致落海後沒能保持面部朝上暢通呼吸，溺斃身亡...

影／台2線鼻頭貨櫃車撞山壁後爆炸起火 火勢猛雙向中斷

新北市台2線83.3K處，基隆往宜蘭方向靠近鼻頭漁港，今天中午12時許，一輛貨櫃車疑打滑擦撞山壁，整個車頭起火爆炸燃燒，...

報紙電影廣告出現性感妖姬引人奪目？專家：一個美好時代的消逝

電影廣告在日報版面中所佔篇幅之大，固為影迷之福，在報紙限張印行的年代，某種程度上卻也排擠了其他訊息的見報空間。從廣告獲利的角度來說，電影產業蒸蒸日上，花得起宣傳費用，買版面做廣告，合情合理。然而滿版滿格的圖像與文字，如果遇到誇大其詞的「不實廣告」，鬧到主管當局，甚至鬧到教育部，也實在太不像樣了。

10噸履帶未綑綁過彎掉落壓扁汽車 駕駛酒測值零

高雄26歲劉姓男子今天清晨6點多駕駛曳引車，行經楠梓區德中路北往南至大學29路彎道時，車上載運的重型機具履帶疑因綑綁不牢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。