狠鄰居飛踢12歲狐狸犬 2周後安樂死涉動保法判無罪

桃園陳姓男子不滿鄰居養的12歲狐狸犬「柚子」便溺，竟快步朝牠飛踢，經主人送醫2周後柚子就多重器官功能喪失執行安樂死，檢方依動保法、毀損罪嫌起訴陳；法院審酌，獸醫診斷柚子遭飛踢當天無致命傷，認為是本身舊疾引起機能喪失，難認與陳行為有因果關係，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2019年10月22日晚上6點多，以快步上前方式飛踢柚子，導致牠因外力皮膚多處結痂剝落脫皮、誘發退化性關節炎疼痛、後肢無力、精神虛弱無食慾，最終傷重在同年11月7日經人道安樂程序死亡。

檢方認為，陳涉犯動物保護法第25條第1 款之違反同法第6 條規定，故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失（因而執行人道安樂程序死亡）及毀損等罪嫌。

審理時，陳男堅決否認犯行，辯稱當時在家門口有踢狗，因為那隻狗在他們前便溺，承認情緒控管不好犯了這個錯，也願意悔改，但並沒有造成那隻狗器官功能殘缺喪失或死亡，錄影也拍到踢狗後，狗繼續在巷口走動、便溺。

陳男辯護人則說，依動物醫院病歷，陳男當天飛踢狗後，並沒造成立即致命性傷害，且根據監視器同年10月23日至11月4日，該犬都在社區自由活動，且牠舊疾很多，包括皮膚病、年齡老化，後來執行安樂死與陳的行為沒有因果關係，應僅構成動保法30條「行政罰」，無25條或毀損罪。

法院查，依動物醫院診斷，「柚子」10月23日就醫時精神委靡、腰部疼動，身上多處結痂出血，遭外力撞擊無明顯異常及致命傷，但有關節退化、皮膚病，白內障等舊疾。11月7日因免疫系統失調，大量身體機能喪失，符合安樂死標準，經主人簽名後執行。

獸醫證稱，當天看「柚子」沒有像是骨折、氣胸或或皮膚傷口等異常或致命傷，也不會因遭踢那一腳就造成他本身的舊疾，可能是他本來舊疾引起免疫失調，且監視器確實拍到，「柚子」遭飛踢幾天後仍在社區活動。