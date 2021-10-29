快訊

桃園女學生打BNT傳「裝葉克膜」恐截肢 指揮中心回應了

城中城大火行政調查公布 指消防、工務兩局欠積極作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狠鄰居飛踢12歲狐狸犬 2周後安樂死涉動保法判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子不滿鄰居養的12歲狐狸犬「柚子」便溺，竟快步朝牠飛踢，經主人送醫2周後柚子就多重器官功能喪失執行安樂死，檢方依動保法、毀損罪嫌起訴陳；法院審酌，獸醫診斷柚子遭飛踢當天無致命傷，認為是本身舊疾引起機能喪失，難認與陳行為有因果關係，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2019年10月22日晚上6點多，以快步上前方式飛踢柚子，導致牠因外力皮膚多處結痂剝落脫皮、誘發退化性關節炎疼痛、後肢無力、精神虛弱無食慾，最終傷重在同年11月7日經人道安樂程序死亡。

檢方認為，陳涉犯動物保護法第25條第1 款之違反同法第6 條規定，故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失（因而執行人道安樂程序死亡）及毀損等罪嫌。

審理時，陳男堅決否認犯行，辯稱當時在家門口有踢狗，因為那隻狗在他們前便溺，承認情緒控管不好犯了這個錯，也願意悔改，但並沒有造成那隻狗器官功能殘缺喪失或死亡，錄影也拍到踢狗後，狗繼續在巷口走動、便溺。

陳男辯護人則說，依動物醫院病歷，陳男當天飛踢狗後，並沒造成立即致命性傷害，且根據監視器同年10月23日至11月4日，該犬都在社區自由活動，且牠舊疾很多，包括皮膚病、年齡老化，後來執行安樂死與陳的行為沒有因果關係，應僅構成動保法30條「行政罰」，無25條或毀損罪。

法院查，依動物醫院診斷，「柚子」10月23日就醫時精神委靡、腰部疼動，身上多處結痂出血，遭外力撞擊無明顯異常及致命傷，但有關節退化、皮膚病，白內障等舊疾。11月7日因免疫系統失調，大量身體機能喪失，符合安樂死標準，經主人簽名後執行。

獸醫證稱，當天看「柚子」沒有像是骨折、氣胸或或皮膚傷口等異常或致命傷，也不會因遭踢那一腳就造成他本身的舊疾，可能是他本來舊疾引起免疫失調，且監視器確實拍到，「柚子」遭飛踢幾天後仍在社區活動。

法院指出，無從認定是因陳男飛踢後，才造成「柚子」免疫系統失調身體大量功能喪失。法院認為，陳男雖不尊重生命傷害動物，但無充分證據證明「柚子」是遭他飛踢後生理功能喪失，判處陳無罪。

狐狸犬示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
狐狸犬示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

器官 安樂死 監視器

延伸閱讀

日復一日殺生…執行安樂死40年職員不斷自我洗腦「我沒有錯」

寵物知識+／什麼時機需要安樂死？獸醫分享飼主忍痛送別老柴犬病例

動物醫院給安樂死狗狗準備的「最後晚餐」：上路前必須品嚐

【食譜】柚餡夾心鬆餅♥免泡打粉，發酵版的夾餡鬆餅

相關新聞

陸軍士官今收假 在宜蘭營區疑自戕送醫不治

陸軍第六軍團蘭陽指揮部一名士官原應於今天收假、清查未到，經單位搜尋後，發現他疑似自戕，緊急送醫仍宣告不治。案發後，軍方即...

彰化喬友大火迄今沒火調報告…縣說中央責 署回地方權責

彰化市喬友大樓6月底大火，造成1名消防員殉職等共4死22傷，後續調查引起關注，彰化縣消防局竟回應「由中央公布」，讓質詢的...

穿錯救生衣也會喪命！專家：救生衣與浮力衣不一樣

雖然這次落海的釣客有穿著救生衣，但從新聞畫面可以看到落海後臉部依然浸於水裡，所以依據筆者研判，此釣客可能穿著的並不是救生衣，可能只是「浮力背心」，或者是浮力不夠的救生衣。因此導致落海後沒能保持面部朝上暢通呼吸，溺斃身亡...

影／台2線鼻頭貨櫃車撞山壁後爆炸起火 火勢猛雙向中斷

新北市台2線83.3K處，基隆往宜蘭方向靠近鼻頭漁港，今天中午12時許，一輛貨櫃車疑打滑擦撞山壁，整個車頭起火爆炸燃燒，...

報紙電影廣告出現性感妖姬引人奪目？專家：一個美好時代的消逝

電影廣告在日報版面中所佔篇幅之大，固為影迷之福，在報紙限張印行的年代，某種程度上卻也排擠了其他訊息的見報空間。從廣告獲利的角度來說，電影產業蒸蒸日上，花得起宣傳費用，買版面做廣告，合情合理。然而滿版滿格的圖像與文字，如果遇到誇大其詞的「不實廣告」，鬧到主管當局，甚至鬧到教育部，也實在太不像樣了。

10噸履帶未綑綁過彎掉落壓扁汽車 駕駛酒測值零

高雄26歲劉姓男子今天清晨6點多駕駛曳引車，行經楠梓區德中路北往南至大學29路彎道時，車上載運的重型機具履帶疑因綑綁不牢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。