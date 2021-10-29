台74線3車追撞 一駕駛頭部受創送醫

台中市西屯區台74線7.8K西向朝馬往五權西路方向，今天早上11時許發生3車追撞事故，其中小貨車石姓駕駛頭部創傷送醫，整起事故造成兩人受傷，詳細事故原因仍待警方釐清。

警方初步調查，石姓司機(89年次)駕駛著租賃小貨車，沿著台74線外側車道往五權西路方向行駛，碰撞到前方陳姓男子(59年次)駕駛的租賃小客車，陳男駕駛車輛再向前追撞到徐姓男子(50年次)的自小客車；警方表示，三位駕駛經酒測均無飲酒，目前陳男胸部、雙腳及腰等處受傷，並無送醫，而石男有頭部創傷，意識清楚，送往林新醫院急救。

警方初判，石男駕駛的小貨車未保持行車安全距離，另外兩台小客車尚未發現肇事因素，詳細事故原因還有待警方調查釐清。