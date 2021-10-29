彰化喬友大火迄今沒火調報告…縣說中央責 署回地方權責

彰化市喬友大樓6月底大火，造成1名消防員殉職等共4死22傷，後續調查引起關注，彰化縣消防局竟回應「由中央公布」，讓質詢的縣議員不滿縣府態度是能躲就躲，對真相避而不談。消防署經媒體報導得知，今天發出新聞稿澄清表示，依規定有關喬友大樓的火災原因調查鑑定書及火災報告，是由彰化消防局依權責製作。

消防署今天針對媒體報導彰化縣議員質詢所提疑問，發出新聞稿澄清表示，依消防法施行細則第25條及消防機關火災報告製作規定，火災發生後縣市主管消防機關須先製作火災原因調查鑑定書，且火災涉公共危險，應於30天內通報給當地警察單位，若調查必要時可延長天數，做為刑事認定之用；另外火災報告是針對建築物、且有人員死亡火災，且須將報告於6周內呈報給消防署。

消防署表示，今年8月12日已收到彰化縣消防局有關喬友大樓的火災報告，但火災原因調查鑑定書及火災報告，都涉及個資及刑事偵查，所以不會對外公開這兩項資料。

消防署指出，因彰化這場火警有造成一名消防員於搶救過程中殉職，消防署當時就已啟動調查會機制，並參酌運安會運作模式釐清補充相關資訊及狀況，迄今已完成5次會議及2次訪談作業目前仍以每2周開會一次積極運作進行，持續審慎調查中，期儘速公布，提出改善建議事項並追蹤執行。