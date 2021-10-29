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不給玩手遊高雄少女負氣離家 少年隊鍥而不捨找到人

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄16歲少女小美（化名）因覺得家中不自由，竟離家出走20多天，期間住在同學、男友家中，足跡遍及大高雄地區。經過高市警局少年警察隊多日來鍥而不捨努力，終於在岡山地區找到小美，順利送她回家。

據了解，小美平時由7旬外婆照顧，國中畢業後就未升學。小美因常被限制玩手機、手遊等時間，她深覺家中管教及生活隱私不受尊重等問題，上個月底就帶著隨身行李、衣物離家出走。

由於小美可能落腳處，足跡遍及大高雄地區，還刻意關閉手機，斷絕所有聯繫管道，讓警方得到情資有限，遲未有所斬獲。日前少年隊配合大數據分析，掌握小美的男友影像，進而從衣服標誌判斷小美男友工作地點，終於在這個月下旬，循線在岡山地區找到小美。

小美表示，離家後原本不打算回去，在外流浪一段時日才知生活沒有想像中容易。經警方耐心開導小美才開啟心扉說「日後不會再輕易離家」。

高市警局少年隊長王春生說，協尋失蹤人口、中輟生都是警方責無旁貸的責任，與各級學校等單位將持續保持密切聯繫，提高合作緊密度，強化青少年、兒童保護工作，並持續加強執行失蹤人口及中輟學生協尋勤務。

王春生說，為人父母者多關心子女就學及交友狀況，進而增進良好親子互動及維持和諧融洽的家庭關係，適時拉近親屬間與孩童的距離，避免孩童因故離家出走或誤入歧途。

高雄16歲少女小美（化名）因覺得家中不自由，竟離家出走20多天，期間住在同學、男友家中，足跡遍及大高雄地區。記者邱奕能／翻攝
高雄16歲少女小美（化名）因覺得家中不自由，竟離家出走20多天，期間住在同學、男友家中，足跡遍及大高雄地區。記者邱奕能／翻攝
高雄16歲少女小美（化名）因覺得家中不自由，竟離家出走20多天，期間住在同學、男友家中，足跡遍及大高雄地區。記者邱奕能／翻攝
高雄16歲少女小美（化名）因覺得家中不自由，竟離家出走20多天，期間住在同學、男友家中，足跡遍及大高雄地區。記者邱奕能／翻攝

岡山 失蹤

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