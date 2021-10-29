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疑急性思覺失調 北市員警遭指控搶奪外送員餐點

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

北市警局一名員警，近期因身體不適於9月23日請假就醫，於當日深夜搭乘Uber 計程車時，因急性思覺失調，突於停車時下車攔阻外送員，並遭指控搶奪外送員餐點。台北市議員洪健益與外送員舉行記者會，外送員說至今仍感到恐慌；北市警局強調，員警依強奪罪送辦，並列關懷輔導對象。

市警局指出，經民眾報案後，轄區大同分局及刑警大隊立即依法處理，除向當事人表達深刻的歉意，將全案事證在10月15日移送士林地檢署依法偵處，並將員警列關懷輔導對象。

北市警局強調，該員警日前疑出現思覺失調，當時就強制送醫，醫院准許出院後解除配槍，並提供關懷輔導，協助員警醫治，之後的勤務值勤就停止配槍。事發當天員警休假，有找家人，家人帶至前往就醫，吃完飯返回警局，已經深夜，提到要返回宿舍，就已經停止值勤配槍。

林姓外送員指出，9月23日深夜騎車送餐時，忽然員警尾隨進入送餐地點民宅，過程中，員警自稱是點餐民眾，他覺得有異，對方忽然伸手搶餐點，且被對方壓制，雙方發生拉扯。

外送員表示，對方曾出示公務員證件及表明員警身分，他趁隙傳簡訊給點餐民眾，才順利脫困，男子搶奪餐點後離去，當晚他跟轄區派出所報案。

北市刑大大隊長蔡燕明指出，名員警因身體不適，案發當天請假就醫，深夜搭計程車時，突然要求司機停車，並下車攔阻外送員；案發後員警強制送醫，列為關懷輔導對象。

北市一員警疑急性思覺失調，遭控搶奪外送員餐點，市議員洪健益(左)與外送員舉行記者會。記者楊正海／攝影
北市一員警疑急性思覺失調，遭控搶奪外送員餐點，市議員洪健益(左)與外送員舉行記者會。記者楊正海／攝影

外送員 北市 計程車

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