醉漢急借派出所上廁所 警方一查竟是通緝犯

余姓男子昨天喝得酩酊大醉，醉倒計程車上，後來急著說要上廁所，司機便載他到派出所借廁所，司機向員警抱怨不知他要去哪裡，已載他走了20分鐘，求員警幫忙查詢，員警一查，竟發現余涉2案正被高雄、嘉義2地檢署通緝中，在他一出廁所立即逮捕他，移送法辦。

據了解，余姓男子（41歲）昨天凌晨搭上計程車後，沒說清楚去向，便倒頭呼呼大睡，司機往市區開，後來余稱急著要上廁所，司機停在苓雅警分局福德二路派出所前，見他無法下車，才請員警幫忙。

員警本於為民服務，幫司機攙扶余進派出所，讓他上廁所。司機向員警說這男子喝太醉，講不清楚住哪裡，已載著男子走了20分鐘，不知如何是好。