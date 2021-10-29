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台南分署11月2日動產拍賣會 靈骨塔位也在名單內

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署11月2日下午4時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2013年份TOYOTA RAV4、福特轎車及機車等詢問度高外，甚至連國寶台南福座骨灰位5位、功德牌位10位都在拍賣品之列，引發關注。

台南分署表示，這次拍賣活動比較吸晴的物件為2013年份TOYOTA RAV4，該車輛1987CC，僅滯欠牌照稅、燃料費及罰鍰合計1萬9769元，為第一次拍賣，訂有底價，只要出價超過底價的民眾，就有機會將RAV4開回家。由於RAV4的詢問度高，預期將吸引民眾的搶標。

除此之外，拍賣品陳吉山書法1件、落款人張添原書法2件、芙蓉凍石觀音像1件、巴林雞血石長壽翁戲童1件等藝術品。

台南分署指出，除陳吉山書法，經洽詢作者本人稱確實為親制外，其他藝品因未經鑑定，也請有意願參加應買的民眾自行評估。

值得一提的是，這次拍賣品當中，出現國寶台南福座（原名稱新都金寶塔）骨灰位5位、功德牌位10位。台南分署指出，這件是擔保人提供出來拍賣的，雖非首件，但也很少見。

台南分署指出，為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在官網，歡迎民眾事先查詢閱覽。

2013年份TOYOTA RAV4，該車輛1987CC，僅滯欠牌照稅、燃料費及罰鍰合計1萬9769元，為第一次拍賣，詢問度高。記者邵心杰／翻攝
2013年份TOYOTA RAV4，該車輛1987CC，僅滯欠牌照稅、燃料費及罰鍰合計1萬9769元，為第一次拍賣，詢問度高。記者邵心杰／翻攝
這次動產拍賣會上骨灰位、功德牌位名列其中，台南分署指出，雖非該署第一件，但也很少。記者邵心杰／翻攝
這次動產拍賣會上骨灰位、功德牌位名列其中，台南分署指出，雖非該署第一件，但也很少。記者邵心杰／翻攝
這次拍賣品當中，出現國寶台南福座（原名稱新都金寶塔）骨灰位5位、功德牌位10位。記者邵心杰／翻攝
這次拍賣品當中，出現國寶台南福座（原名稱新都金寶塔）骨灰位5位、功德牌位10位。記者邵心杰／翻攝

台南 國寶 TOYOTA

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