婦人追垃圾車跌摔車陣中 員警伸援手
彰化縣社頭鄉65歲林姓婦人日前因追垃圾車要倒垃圾卻不慎跌倒，痛到爬不起來，只好坐在車陣中，由於正值下班時間車水馬龍，非常危險，朝興派出所2名警員巡邏經過，立即指揮交通疏導車流，避免往來車輛撞到婦人，並通知救護車將她送醫急救。
朝興派出所警員郭翕尉、張益瑞10月25日傍晚執勤行經山腳路3段時，發現林婦倒臥在狹窄的馬路中間，因為接近下班時間，車輛非常多，2名員警立即下車在婦人身邊擺設交通錐保護，並指揮交通疏導車流，避免婦人再發生事故。
2名員警詢問婦人原來是為了追垃圾車跌倒，婦人說，剛想要起身時，手臂就劇烈疼痛，痛到她動彈不得，看到身旁一直有車輛從她身邊駛過，嚇得她更不敢亂動，幸好不久二名員警就主動下車幫助，她才順利脫困車陣。
林婦臉部、手部均擦傷，痛到無法移動，2名員警立即通報醫護人員到場救護，但林婦本來還不願麻煩他人，說她在員林市上班的丈夫會來載她就醫，但員警認為當下車流量大，林婦傷勢未明，應儘速去醫院救治，遂開導林婦配合專業醫護人員，先前往醫院急救，才將林婦送醫救治，事後林婦丈夫非常感謝警方，協助林婦脫困，以免在車陣中發生二次危害。
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