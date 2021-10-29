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影／台2線鼻頭貨櫃車撞山壁後爆炸起火 火勢猛雙向中斷
新北市台2線83.3K處，基隆往宜蘭方向靠近鼻頭漁港，今天中午12時許，一輛貨櫃車疑打滑擦撞山壁，整個車頭起火爆炸燃燒，陷入火海，火勢猛烈還傳出爆炸聲，目前火勢撲滅，駕駛逃出沒有受傷。目前雙向交通暫時中斷，警方雙向管制，尚待大型拖吊車到場排除。
瑞芳警分局調查，今天中午12時12分，47歲林姓男子駕駛業曳引貨櫃車，在台2線83.3K處，基隆往宜蘭方向。
車頭撞山壁後起火燃燒，並有爆炸聲響，分局獲報後立即派遣員警6名前往協助處理，經初步了解未有人員受傷及受困。
第六大隊消防人員12時35分到場灌救，現撲滅中，現場火勢猛烈，車頭燒成火球，黑煙竄天，由員警管制中，疑似打滑擦撞山壁，消防局出動瑞芳及九份分隊，共7車13人前往。
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