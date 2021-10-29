山老鼠集團跨縣犯案 南投警方智擒7名越南移工

山老鼠集團利用強颱圓規襲台時，趁隙盜採珍貴林木，南投仁愛分局與保七總隊第六大隊「以車追人」，經調閱路口監視器得知該車行進方向後，於昨天中午12時研判時機成熟，當場進行攔截圍捕，共起出檜木樹瘤76塊並在1名移工身上查獲安非他命毒品，全案依違反森林法、竊盜、毒品危害防制條例等罪移請南投地檢署偵辦。

仁愛分局表示，全案與保七總隊第六大隊、移民署中區事務大隊南投縣專勤隊、移民署南區事務大隊高雄市專勤隊等單位多日佈線，追查某輛自小貨車涉嫌周期性載運逃逸越南籍移工至花蓮縣關原加油站附近（大禹嶺山脈立霧溪事業林區），意圖從事盜伐國有一級林木扁柏及檜木情事。

警方經調閱路口監視器得知該自小貨車行進方向後，於昨天中午12時，研判時機成熟，立即成立專案小組，並在當天15時，規劃20名警力在分局前設置路檢點，當場查獲7名越南籍逃逸移工擠成沙丁魚，一網成擒，小貨車除由越南籍黃姓移工擔任駕駛之外，車內另查獲高姓等6名越南籍逃逸移工，並於後車箱內查獲國有一級林木檜木樹瘤76塊，合計約130.61公斤，附帶搜索逃逸外勞隨身物品中，查獲其中1名越南籍逃逸移工非法持有第二級毒品安非他命（含袋)。

南投縣警局長黃永志強調，山老鼠集團濫砍盜伐國有林班地內的保育林木，不只嚴重破壞水土保持，更影響森林保育，惡性重大，除了要求分局所屬向南投地方法院聲請羈押外，並全力向上溯源、擴大偵辦，務必追查出幕後買家及可能存放的倉庫、藝品店等銷贓管道，從盜伐者、運送者到收購者、銷贓者通通一網打盡。