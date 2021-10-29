彰化分局新建莿桐派出所啟用 後續還有4個派出所改建

為改善員警辦公環境，彰化縣警察局積極改建老舊廳舍，縣長王惠美今天上午主持彰化分局莿桐派出所新建辦公廳舍落成儀式時表示，目前還有規劃中的鹿港分局福興分駐所、北斗分局田尾分駐所、溪湖分局埔鹽分駐所、員林分局南區派出所等，都在做後續規劃興建的相關程序。

彰化分局莿桐派出所新建辦公廳舍落成儀式，由縣長王惠美、副議長許原龍等人共同剪綵。王惠美說，原莿桐派出所位在彰鹿路旁的日式建築，因辦公廳舍年代久遠建築老舊及空間不足，縣政府積極爭取及縣議會支持下，順利取得莿桐派出所於彰化市平順街用地，新建莿桐派出所工程總經費3830萬元。

副議長許原龍說，彰化火車站後站有兩處派出所，莿桐所及中正路派出所，因為中正路派出所是承租民宅當辦公廳舍，未來也希望能新建中正路派出所辦公廳舍，期使治安更加完善。

王惠美並細數對警政及治安的支持，表示縣府及縣警局積極跟中央政府爭取2020、2021年警用車輛汰舊換新專案經費8775萬元，縣府配合編列4635萬元，總經費1億3,410萬元，計採購汰換警用汽車134輛、機車246輛，共計380輛，都已交車供基層警察同仁使用。