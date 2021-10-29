台中東山路交通風險高 警周六將交通大執法

近日疫情較趨緩，民眾紛紛出遊往各地區景點湧入，台中市第五警分局特別針對轄區內大坑風景區附近交通狀況，於10月30日實施「假日期間聯合交通大執法」，在東山路機動性的進行7項違規加強取締，請用路民眾多加留意。

台中市第五警分局的統計數字指出，東山路段今年(110年)截至今日為止，造成死亡的交通事故就高達5件，共有5人喪生；第五警分局提到，轄區內北屯區東山路段是市區往返新社、東勢等地區的重要道路，而東山路二段過大湖巷口後的路幅平直寬廣，較易有超速行駛發生，加上假日期間，前往大坑風景區的人數眾多，車流量大，導致違規停車相對增加，更容易產生交通危害。

台中市第五警分局表示，為了防範交通事故的發生，結合「交通安全月」期程，警方將於10月30日星期六實施「假日期間聯合交通執法」，結合轄區內各所警力，在東山路段實施機動性執法，針對「超速行駛」、「違規停車」、「汽、機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽、機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等7項違規加強取締，之後也將持續規劃相關執法專案，請各位用路人遵守交通規則並注意安全。