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喊搶劫搶超商 刀卻放在背包內 僅構成恐嚇取財

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

蔡男因缺錢於8月26日凌晨，前往台中市梧棲區、高雄市內門區的全家便利商店，向店員恫稱「我要搶劫」，再將他所有的藍色背包拉鍊打開放在櫃檯上，亮出藏在背包內的西瓜刀，恐嚇林姓店員交出9000元、梁姓店員交出4854元，經被害人報警查獲，台中地檢署今天依恐嚇取財罪將蔡男起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示「以 強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能反抗，而取他人之物或其交付者，為強盜罪」，而本案蔡男將刀放在背包，打開拉鍊給被害人看，致被害人心生畏懼，但尚未致使被害人「不能抗拒」，還可逃跑、或拿棍棒反抗，因此僅構成恐嚇取財。

起訴書指出，蔡男（30歲）於8月26日凌晨2時56分，駕車至台中市梧棲區台灣大道的全家便利商店，向林姓店員恫稱「我現在跑路，也是沒辦法的，你去收銀台把所有的錢拿出來，我要搶劫」、「要沿路搶」，並將藍色後背包拉鍊打開放在櫃檯上，展示預藏在背包內的西瓜刀。

蔡男一邊向林姓店員恫稱「不要逼我，否則不能保證會發生什麼事」、「動作快點」，一邊伸手放入包包內，作勢隨時取出西瓜刀，致林心生懼，交付9000元給蔡，蔡得逞後駕車逃逸。

同日凌晨5時4分，蔡駕車至高雄市內門區的全家便利商店，先向梁姓店員佯稱要買打火機並拿出100元，梁不疑有他，打開收銀台後，蔡即將藍色後背包拉鍊打開放在櫃檯上，展示預藏在背包內的西瓜刀，向梁恫稱「我要搶劫，有案底在身需要現金跑路，包包內有刀子，將現金交出來」，致梁心生畏懼交付現金4854元。

經檢察官指揮清水警分局員警，於當天晚間8時在台東縣大武鄉拘提蔡男，查扣現金5800元，以羽藍色後背包。蔡男落網後坦承犯案。

蔡男因缺錢前往全家便利商店，向店員恫稱「我要搶劫」，將藍色背包拉鍊打開放在櫃檯上，亮出藏在背包內的西瓜刀，恐嚇店員交出現金，台中地檢署依恐嚇取財罪將蔡男起訴。圖／本報資料照
蔡男因缺錢前往全家便利商店，向店員恫稱「我要搶劫」，將藍色背包拉鍊打開放在櫃檯上，亮出藏在背包內的西瓜刀，恐嚇店員交出現金，台中地檢署依恐嚇取財罪將蔡男起訴。圖／本報資料照

恐嚇 搶劫 便利商店

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