快訊

長達九年檢查私處胸部的醫師竟是生父...她驚訝怒告

洛杉磯機場驚現槍手！數百名乘客「逃下飛機躲停機坪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10噸履帶未綑綁過彎掉落壓扁汽車 駕駛酒測值零

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導

高雄26歲劉姓男子今天清晨6點多駕駛曳引車，行經楠梓區德中路北往南至大學29路彎道時，車上載運的重型機具履帶疑因綑綁不牢掉落，重達10公噸的履帶瞬間甩出，砸中停放在路旁的轎車、機車，所幸當時車上無人，否則後果不堪設想，肇禍劉男酒測值是零，但他一時大意，要付出賠償代價。

重量逾10公噸的履帶過彎時翻落路面，不偏不倚砸中停路旁一輛銀色轎車，車子被壓成一團廢鐵，幸好當時車主人在附近麵攤吃早餐，躲過一劫，居民見狀直呼「真的命大」。

楠梓警分局第一時間趕到現場處理，對曳引車駕駛做酒測，酒測值為零。警方也提醒，上路前務必檢查車況與載運貨物是否牢固，與大型車保持安全距離，轉彎時應減速慢行，以避免發生交通事故。

這起事件在高雄多個臉書、line社群引發討論，許多人第一時間看到照片都說「好好一輛車被壓成廢鐵，真的太可怕」，確認車主平安，人在附近吃早餐才躲過一劫，網友留言「車主看到一定傻眼」、「吃了一碗救命的麵」、「吃碗麵被強制換車，此生難忘」。

今天清晨6點22分，26歲劉姓男子駕駛曳引車，行經高雄市楠梓區德中路81巷口，曳引車載運的重型機具履帶掉落，瞬間壓毀停在路旁的轎車、機車，幸好當時轎車車主人在附近逃過一劫，事故沒造成人員傷亡。記者陳玫伶／翻攝
今天清晨6點22分，26歲劉姓男子駕駛曳引車，行經高雄市楠梓區德中路81巷口，曳引車載運的重型機具履帶掉落，瞬間壓毀停在路旁的轎車、機車，幸好當時轎車車主人在附近逃過一劫，事故沒造成人員傷亡。記者陳玫伶／翻攝
今天清晨6點22分，26歲劉姓男子駕駛曳引車，行經高雄市楠梓區德中路81巷口，曳引車載運的重型機具履帶掉落，瞬間壓毀停在路旁的轎車、機車，幸好當時轎車車主人在附近逃過一劫，事故沒造成人員傷亡。記者陳玫伶／翻攝
今天清晨6點22分，26歲劉姓男子駕駛曳引車，行經高雄市楠梓區德中路81巷口，曳引車載運的重型機具履帶掉落，瞬間壓毀停在路旁的轎車、機車，幸好當時轎車車主人在附近逃過一劫，事故沒造成人員傷亡。記者陳玫伶／翻攝

車主 酒測 早餐

延伸閱讀

自小客車翻落50公尺邊坡 駕駛幸運獲救

影／太可怕了！機具履帶甩離曳引車　重砸路邊車輛所幸駕駛不在車上

中山高民雄鄉涵洞前2輛轎車碰撞 3人受傷送醫

台61線連環車禍 疑砂石散落致轎車爆胎後方車追撞

相關新聞

10噸履帶未綑綁過彎掉落壓扁汽車 駕駛酒測值零

高雄26歲劉姓男子今天清晨6點多駕駛曳引車，行經楠梓區德中路北往南至大學29路彎道時，車上載運的重型機具履帶疑因綑綁不牢...

驚悚照曝光！遭曳引車機具履帶狠砸成廢鐵 他下車吃早餐躲死劫

今天清晨6點22分，26歲劉姓男子駕駛曳引車，行經高雄市楠梓區德中路81巷口，曳引車載運的重型機具履帶掉落，瞬間壓毀停在...

影／醉男遭打送急診室猛出無影腳 警被踢到腦震盪

基隆市邱姓男子25日酒後到基隆廟口夜市吃宵夜，卻與人發生衝突被打傷，119救護人員將他送到部立基隆醫院急診室，但他卻大發...

台北也有情色電影院？專家：乳波臀浪與台語片共存的年代

在《聯合報》創刊至今70年的歲月裡，尤其是1954年開始、方塊鋅版電影廣告大行其道的16年間，在這許許多多的電影廣告裡，最重要的就是台語片的廣告。

台北市特勤警員精神出狀況 當街搶奪外送員餐點被法辦

台北市刑大特勤中隊一名隊員，疑似患有精神官能方面疾病，上個月因精神狀況不穩定，由同事陪同搭車返回文山區宿舍，不料搭車途中...

台中東山路交通風險高 警周六將交通大執法

近日疫情較趨緩，民眾紛紛出遊往各地區景點湧入，台中市第五警分局特別針對轄區內大坑風景區附近交通狀況，於10月30日實施「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。