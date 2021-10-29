10噸履帶未綑綁過彎掉落壓扁汽車 駕駛酒測值零

高雄26歲劉姓男子今天清晨6點多駕駛曳引車，行經楠梓區德中路北往南至大學29路彎道時，車上載運的重型機具履帶疑因綑綁不牢掉落，重達10公噸的履帶瞬間甩出，砸中停放在路旁的轎車、機車，所幸當時車上無人，否則後果不堪設想，肇禍劉男酒測值是零，但他一時大意，要付出賠償代價。

重量逾10公噸的履帶過彎時翻落路面，不偏不倚砸中停路旁一輛銀色轎車，車子被壓成一團廢鐵，幸好當時車主人在附近麵攤吃早餐，躲過一劫，居民見狀直呼「真的命大」。

楠梓警分局第一時間趕到現場處理，對曳引車駕駛做酒測，酒測值為零。警方也提醒，上路前務必檢查車況與載運貨物是否牢固，與大型車保持安全距離，轉彎時應減速慢行，以避免發生交通事故。