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10噸履帶未綑綁過彎掉落壓扁汽車 駕駛酒測值零
高雄26歲劉姓男子今天清晨6點多駕駛曳引車，行經楠梓區德中路北往南至大學29路彎道時，車上載運的重型機具履帶疑因綑綁不牢掉落，重達10公噸的履帶瞬間甩出，砸中停放在路旁的轎車、機車，所幸當時車上無人，否則後果不堪設想，肇禍劉男酒測值是零，但他一時大意，要付出賠償代價。
重量逾10公噸的履帶過彎時翻落路面，不偏不倚砸中停路旁一輛銀色轎車，車子被壓成一團廢鐵，幸好當時車主人在附近麵攤吃早餐，躲過一劫，居民見狀直呼「真的命大」。
楠梓警分局第一時間趕到現場處理，對曳引車駕駛做酒測，酒測值為零。警方也提醒，上路前務必檢查車況與載運貨物是否牢固，與大型車保持安全距離，轉彎時應減速慢行，以避免發生交通事故。
這起事件在高雄多個臉書、line社群引發討論，許多人第一時間看到照片都說「好好一輛車被壓成廢鐵，真的太可怕」，確認車主平安，人在附近吃早餐才躲過一劫，網友留言「車主看到一定傻眼」、「吃了一碗救命的麵」、「吃碗麵被強制換車，此生難忘」。
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