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影／狂風巨浪！海巡即時救援恐沉貨輪7名船員

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署第四巡防區指揮部接獲訊息後，立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。

海巡署因第四巡防區指揮部表示，昨天下午4時38分許，因航行方向迂迴有異，非前往台中目的港，海巡署塭仔北雷達操作員發現有異，經再三與航務中心確認，此一貨輪剛發遇險信號待援，該輪因大艙進水導致船身傾斜20度，情況危急，有沉船之虞。

海巡署中部分署表示，接獲訊息後，立即成立應變中心，調派台中海巡隊PP-10035巡防艇及中部機動海巡隊台北艦馳援，另申請空中勤務總隊直升機備便加入救援行列，PP10035艇在下午6時53分抵達現場後，發現船身已傾斜25度，船長決定棄船。

海巡艇立即靠近接駁7名船員，當時海象惡劣，浪高3～5公尺，海巡艇接近時船身上下起伏搖晃丶碰撞劇烈，天色轉暗，救援人員逐一接駁上海巡艇，到7時02分，終全數安全救援。

海巡隊後將7名船員載返台中港海巡隊碼頭，經量測體溫均正常，及由疾管人員進行檢疫，目前仍錨泊於彰化外海，目前幸運號已由中部航務中心發布礙航通報，並由台北艦留原海域實施戒護任務。

獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供
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獅子山共和國籍雜貨輪「幸運」號 昨天下午在彰化縣線西鄉外海，因大艙進水導致船身傾斜，情況危急，有沉船之虞，海巡署立即派遣巡防艇前往救援，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員並無大礙。圖／海巡署提供

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