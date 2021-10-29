10月交通安全月 雲警熱舞快閃秀就要你平安！

光輝10月也是國人的交通安全月。雲林縣交通隊與斗六分局為國家慶生之餘，為確保民眾生命安全，今天結合監理單位全面推動交通安全宣導，路口快閃熱舞提醒年輕人勿飆車、最具雲林特色的霹靂布袋戲Cosplay近距離與民對話，人民保母一番用心，民眾揪感心。

這支龐大的交通宣導團由斗六分局長蔡進明、交通隊副隊長簡慶琳領軍，雲林監理站和眾多熱血志工主動加入行列，交通隊重機領頭，隊伍鑼鼓宣天旗海飄揚，沿著斗六市街一路遊行，熱歌勁舞，百人齊喊「喝酒不開車、路口停聽看」，震撼又壯觀，吸足了所有路人的目光。

「哇噻！素還真、黑白郎君耶！」雲林是布袋戲故鄉，監理站員工也Cospaly，巧扮霹靂要角素還真、黑白郎君，成為矚目焦點，素還真還不時走近路人發傳單，提醒「自己性命自己顧」，強調「素還真擱卡厲害，嘛是神仙難救無命客！」。

隊伍來到市區終點站，斗六分局長蔡進明和交通隊副隊長簡慶琳，拿起大聲公對著川流的人車喊話，優質交通環境靠大家來打造，家人不酒駕靠大家來相勸，保護自己也保護別人，愛惜生命就從10月交通月開始，你我天天保平安，家家幸福又安康。