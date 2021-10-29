疫情期詐欺案多 台中警與金融業者共構防詐保護網

疫情期間，不少人想利用短期投資增加獲利，詐騙集團便藉此心理犯案，導致今年詐騙案件較去年同期增加，台中市第一警分局為了加強轄區反詐騙防護能量，由分局長張啟祥帶隊，拜訪轄區內金融機構，希望與金融業者建立良好溝通管道，共同防範詐騙事件發生。

根據警政署「警政統計查詢網」統計資料顯示，台中市今年1至9月的詐欺案件，較去年同期多了25件，於是台中市第一警分局局長張啟祥帶領著分局各級幹部、偵查隊隊長及轄區派出所所長，於19日拜訪轄區內台中商業銀行及台新國際商業銀行，了解金融業者在防範詐騙及維護治安工作上遇到的困難，並建立良好溝通管道，共同守護台中市民財產安全。

台中市第一警分局表示，此次的拜訪行程除了感謝銀行一直以來協助警方辦案之外，也請銀行能多留意顧客的存匯款紀錄與過去用錢習慣，當發現民眾突然超額提領、神情不自然或有任何疑似遭詐等狀況發生，可立即通知轄區員警到場協助釐清，共同遏止詐騙發生。