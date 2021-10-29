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屏東肉販郭男出國遊東南歐 家屬焦急沒有訊息

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市協助家中賣肉販的42歲男子郭子源，今年9月下旬從桃園機場出境後，就此沒有訊息，郭男家屬憂心，郭男胞弟10月5日向警方報案失蹤，警方通報協尋。郭男胞弟說，10月初接到一通未顯示電話來電，稱哥哥在阿爾巴尼亞遭海關攔查，但就此音訊全無，希望哥哥能平安回來。

郭男的胞弟憂心忡忡說，哥哥在9月25日告訴家人出國玩，但至今都沒有取得任何聯繫，當時出國時也不清楚哥哥是跟團還是自由行。他在10月初接到一通未顯示來電的電話，電話中是一名男子聲音，這名男子稱，哥哥在阿爾巴尼亞，因為行李問題，遭海關攔查，但之後就完全沒訊息。

郭男胞弟也向外交部等單位求助，擔心哥哥有做違法事情，但仍希望哥哥人身安全平安，該負的法律責任就要負。

郭男胞弟說，哥哥今年跟妻子離婚，哥哥的妻子是泰國籍，先前也經常去泰國。哥哥今年9月下旬說要出國時，也鼓勵他出去玩，哥哥在台灣都沒有異常。媽媽也很煩惱，哥哥音訊全無，都睡不著覺。

屏東市男子郭子源今年9月25日出國後，就此音訊全無。圖／家屬提供
屏東市男子郭子源今年9月25日出國後，就此音訊全無。圖／家屬提供
郭男的胞弟擔心哥哥郭子源今年9月下旬出國後，就此音訊全無。記者劉星君／翻攝
郭男的胞弟擔心哥哥郭子源今年9月下旬出國後，就此音訊全無。記者劉星君／翻攝

桃園機場 海關

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