屏東肉販郭男出國遊東南歐 家屬焦急沒有訊息

屏東市協助家中賣肉販的42歲男子郭子源，今年9月下旬從桃園機場出境後，就此沒有訊息，郭男家屬憂心，郭男胞弟10月5日向警方報案失蹤，警方通報協尋。郭男胞弟說，10月初接到一通未顯示電話來電，稱哥哥在阿爾巴尼亞遭海關攔查，但就此音訊全無，希望哥哥能平安回來。

郭男的胞弟憂心忡忡說，哥哥在9月25日告訴家人出國玩，但至今都沒有取得任何聯繫，當時出國時也不清楚哥哥是跟團還是自由行。他在10月初接到一通未顯示來電的電話，電話中是一名男子聲音，這名男子稱，哥哥在阿爾巴尼亞，因為行李問題，遭海關攔查，但之後就完全沒訊息。

郭男胞弟也向外交部等單位求助，擔心哥哥有做違法事情，但仍希望哥哥人身安全平安，該負的法律責任就要負。