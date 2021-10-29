自小客車翻落50公尺邊坡 駕駛幸運獲救
苗栗縣西湖鄉郭姓男子今天駕駛自小客車行經苗28線路段，失控連人帶車翻落深約50公尺邊坡，警消接獲通報趕抵現場，利用繩索冒險攀降，順利把郭男拉回路面送醫救治。
苗栗縣警察局通霄分局副分局長邱泰永表示，清晨5時許接獲通報，西湖鄉苗28線4公里處傳出車禍事故，員警立即趕往現場，發現是66歲郭男駕駛自小客車，由苗栗市往西湖鄉行駛，途中疑似過彎不慎，衝下山坡。
由於當地地勢險峻，坡度幾乎垂直，深度達50公尺，消防隊員只能架設繩索，冒險攀降到傷患摔落位置，再利用軟式擔架，把患者慢慢拉回路面，所幸郭男雖有頭部外傷，但意識清楚。
警方指出，郭男酒測值為0，目前不排除因車速過快，加上天色昏暗，郭男才會失控，從路旁護欄縫隙衝出馬路，車輛卡在邊坡樹上，不過詳細事故原因，還要進一步調查釐清。
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