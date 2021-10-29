趁修改褲子公然自慰遭喝斥 男子憤而施暴被逮還裝病

打零工的侯姓男子去年6月間到台南市新營區工作室買褲子，試穿後請老闆娘修改褲長之際，竟掏出生殖器自慰，經老闆娘喝斥「你在做什麼？」，他惱羞成怒以手架住其脖子，強行將她拉至熨斗工作台，後方更衣室拉，老闆娘反抗後赤腳逃離，侯辯稱，突然頭暈覺得不舒服，不記得了，惟與證人及醫院診斷不符，法官認他犯公然猥褻罪處拘役50日，又犯強制罪處8月徒刑。

侯男辯稱，當時站在老闆娘右側，突然覺得頭暈不舒服，想跟老闆娘求救，結果全身癱軟就整個人趴在她身上，之後都不記得了。他說，現場書櫃倒下，可能是當時暈倒癱軟時重心壓在書櫃上才倒的，他在醫院醒來只覺得背部很痛，他不是假裝的。

警方據報到場後，將侯男送醫診治外，老闆娘隨後也到醫院急診室就醫，經診斷左側前臂挫擦傷合併血腫、頸部挫擦傷。

老闆娘證稱，當時她是在最左邊角落工作台即縫紉機的地方縫衣服，侯則站在她後面，她縫衣服到一半，侯走到她右後方，生殖器就已經掏出來在外面，就叫她看，那時她問「你在做什麼？」。

她說，侯就把她脖子架起來，貼在對方胸口處，把她拉起來，拉到右邊的熨衣台旁，她開始反抗，但對方一直將她往後方書櫃及更衣室方向拉，拉到後來碰到櫃子，侯重心不穩倒向櫃子，書櫃往後倒，她才趁機往外掙脫出來倒向桌子，桌子旁有一把椅子，她拿著椅子往外跑。

在工作室旁檳榔攤上班的楊姓女子說，當時她上班沒多久，就看到老闆娘跑過來要她幫忙報警，說裡面有一個變態，有一個男生要脫褲子給老闆娘看下面，還要把老闆娘拖到店的後面。

她說，老闆娘有說與對方發生拉扯，老闆娘出來時，手上是拿一個塑膠椅，她有看到老闆娘的手上有抓痕，沒有穿拖鞋，看起來是驚慌跑出來的樣子，當時店內一片狼藉，因為老闆娘的店是沒有窗簾的，從店外就可以看到整個店裡的情形，她看到櫃子都倒在地上。

合議庭指出，侯男在偵訊中先供稱「整個人暈倒趴在告訴人身上，後續的事情我就不知道了」，後來改稱「我還沒暈倒時，我就知道她手上有小剪刀」。依據侯男所述，就其記憶是否與老闆娘發生衝突與衝突的經過等，前後供述並不一致。