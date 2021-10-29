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萬綠叢中一點紅！女偵查佐彭美雯獲選全國績優刑事人員

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

女刑警少之又少，苗栗縣警察局頭份分局偵查隊偵查佐彭美雯4年來主辦詐欺案件業務，查獲主嫌及車手30餘人，受害人高達百餘人，有效打擊詐欺犯罪，今年獲警政署績優刑事警察人員肯定，萬綠叢中一點紅，相當難能可貴。

南投縣人彭美雯受到當警察的叔叔啟發與鼓勵，報考警察科學校，2010年畢業分發至頭份分局頭份派出所擔任警員，因辦案認真，受到時任頭份派出所所長、苗栗分局偵查隊長馮文義推薦，因緣聚會於2017年轉任偵查隊辦理詐欺等業務，表現獨當一面，績效相當亮眼，榮獲第18屆績優刑事警察人員並於10月27日在刑事局接受表揚。

頭份警分局長呂育騰表示，彭美雯從警12年，工作勤奮主動積極，近3年來共破獲詐欺集團、毒品及槍砲彈藥刀械等多起案件，查獲詐欺主嫌及車手30餘人，受害人高達百餘人，今年在全國各地警察機關激烈角逐下脫穎而出，也是頭份分局之光。

彭美雯印象深刻，今年6月7日頭份市夜店槍擊案，現場一名男子槍傷倒臥街頭，送醫急救不治，她說，案件發生後社會矚目，也因為團隊合作，剝繭抽絲快速掌握線索漂亮破案，她說獲獎要特別感謝家人與團隊，當她最堅強的後盾，可以安心在工作上發揮。

苗栗縣警察局頭份分局偵查隊偵查佐彭美雯今年獲警政署績優刑事警察人員肯定，相當難能可貴。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣警察局頭份分局偵查隊偵查佐彭美雯今年獲警政署績優刑事警察人員肯定，相當難能可貴。圖／頭份警察分局提供

警察 詐欺 車手

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