萬綠叢中一點紅！女偵查佐彭美雯獲選全國績優刑事人員
女刑警少之又少，苗栗縣警察局頭份分局偵查隊偵查佐彭美雯4年來主辦詐欺案件業務，查獲主嫌及車手30餘人，受害人高達百餘人，有效打擊詐欺犯罪，今年獲警政署績優刑事警察人員肯定，萬綠叢中一點紅，相當難能可貴。
南投縣人彭美雯受到當警察的叔叔啟發與鼓勵，報考警察科學校，2010年畢業分發至頭份分局頭份派出所擔任警員，因辦案認真，受到時任頭份派出所所長、苗栗分局偵查隊長馮文義推薦，因緣聚會於2017年轉任偵查隊辦理詐欺等業務，表現獨當一面，績效相當亮眼，榮獲第18屆績優刑事警察人員並於10月27日在刑事局接受表揚。
頭份警分局長呂育騰表示，彭美雯從警12年，工作勤奮主動積極，近3年來共破獲詐欺集團、毒品及槍砲彈藥刀械等多起案件，查獲詐欺主嫌及車手30餘人，受害人高達百餘人，今年在全國各地警察機關激烈角逐下脫穎而出，也是頭份分局之光。
彭美雯印象深刻，今年6月7日頭份市夜店槍擊案，現場一名男子槍傷倒臥街頭，送醫急救不治，她說，案件發生後社會矚目，也因為團隊合作，剝繭抽絲快速掌握線索漂亮破案，她說獲獎要特別感謝家人與團隊，當她最堅強的後盾，可以安心在工作上發揮。
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