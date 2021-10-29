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東港迎王 孕婦疑鞭炮聲身體不適 暖警狂奔替救護車開道

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港鎮三年一科東隆宮迎王祭，人潮聚集，東港警分局在東隆宮內設立機動派出所應變突發狀況，28日凌12點多，賴姓孕婦在東隆宮觀看陣頭入廟時，疑因鞭炮聲太大，身體不適蹲坐路邊，表情痛苦摀著胸口，警方發現後聯繫救護車，由於該路段壅塞，警方在救護車前開道引導救護車進入，順利協助將賴姓孕婦送醫救護，幸無大礙。

警方說，28日凌晨12點20分，在東隆街代天府牌樓前發現23歲賴姓孕婦，懷胎約6個月，在東隆宮觀看陣頭入廟，疑因現場鞭炮聲過大，身體不適蹲坐路旁，賴女表情痛苦並捂著胸口，當下快打3號警員呂坤翰發現，連繫救護車，並通報，請管制區學長發現救護車，趕緊讓救護車通行，順利將賴女送到醫院，輕微胎動，幸無影響。

另外，27日凌晨1時許，突有兩人神色慌張邊招手邊向機動派出所方向跑來，牌樓下有一名婦人疑身體不適，現場指揮官崁頂所所長童聖哲及副所長吳宏仁、警員湯雅涵前往，到場瞭解為61歲許姓婦人是附近擺設攤販的攤商，生意太好忙於工作忘了吃飯，再加上整日滴水未進，導致血糖太低暈眩，員警於現場引導救護車救護。

東港警分局長林文煜說，設立機動派出所目的為方便民眾報案即時提供服務，提高見警率並主動接觸民眾並關懷，讓民眾能感受到警察的用心，充分發揮警察助人的精神，適時為民伸出援手。也提醒民眾平時請多留意身體狀況，隨時自我檢查，若發現身體出現異常及遇突發狀況可撥打110或119，警消同仁會立即到場協助。

員警在巷弄間狂奔協助救護車開道，順利將孕婦就醫，幸無大礙。圖／警方提供
員警在巷弄間狂奔協助救護車開道，順利將孕婦就醫，幸無大礙。圖／警方提供
員警在巷弄間狂奔協助救護車開道。圖／警方提供
員警在巷弄間狂奔協助救護車開道。圖／警方提供

救護車 東港 孕婦

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