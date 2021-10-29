影／醉男遭打送急診室猛出無影腳 警被踢到腦震盪

基隆市邱姓男子25日酒後到基隆廟口夜市吃宵夜，卻與人發生衝突被打傷，119救護人員將他送到部立基隆醫院急診室，但他卻大發酒瘋，在院診室大吼大叫，大鬧急診室，醫護馬上報警，員警到場戒護，邱男涉嫌攻擊警察，還用腳踹踢一名警員頭部，有輕微腦震盪，警方將他依妨礙公務和傷害罪嫌送辦。

警方調查，邱姓男子酒後到基隆廟口吃宵夜，酒後與人發生衝突，他被打傷，119救護人員獲報將他送到部立基隆醫院急診室急救，李男不配合急救，在救護車上及急診室內一再大吼大叫，發酒瘋。在急診室內救治時，攻擊處理的員警。

警方說，邱男在救護車上先以右鉤拳出其不意攻擊一旁戒護的員警，好不容易抬進急診室，雙手已被上拷，他又突然猛力抬起右腳，攻擊一旁處理的員警，警方請求警力支援，邱男被治療後，警方直接押回派出所依法送辦。