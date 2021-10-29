影／醉男遭打送急診室猛出無影腳 警被踢到腦震盪
基隆市邱姓男子25日酒後到基隆廟口夜市吃宵夜，卻與人發生衝突被打傷，119救護人員將他送到部立基隆醫院急診室，但他卻大發酒瘋，在院診室大吼大叫，大鬧急診室，醫護馬上報警，員警到場戒護，邱男涉嫌攻擊警察，還用腳踹踢一名警員頭部，有輕微腦震盪，警方將他依妨礙公務和傷害罪嫌送辦。
警方調查，邱姓男子酒後到基隆廟口吃宵夜，酒後與人發生衝突，他被打傷，119救護人員獲報將他送到部立基隆醫院急診室急救，李男不配合急救，在救護車上及急診室內一再大吼大叫，發酒瘋。在急診室內救治時，攻擊處理的員警。
警方說，邱男在救護車上先以右鉤拳出其不意攻擊一旁戒護的員警，好不容易抬進急診室，雙手已被上拷，他又突然猛力抬起右腳，攻擊一旁處理的員警，警方請求警力支援，邱男被治療後，警方直接押回派出所依法送辦。
警方調查，邱男25日凌晨先到仁二路基隆凱悅KTV唱歌喝酒，後來唱完後到附近廟口夜市吃宵夜，與人發生衝突，就在廟前廣場大打出手，遭人打傷。警方說，遭到攻擊的警員有輕微腦震盪的現象、下星期一還要再做第二次檢查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言