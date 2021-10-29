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台北市特勤警員精神出狀況 當街搶奪外送員餐點被法辦

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大特勤中隊一名隊員，疑似患有精神官能方面疾病，上個月因精神狀況不穩定，由同事陪同搭車返回文山區宿舍，不料搭車途中，卻突然下車搶奪一名外送員餐點，外送員驚嚇向建成派出所報案，目前該隊員被依搶奪罪嫌函送士林地檢署偵辦。

據了解，該名隊員原本是制服巡邏員警，四年前考上特勤隊員後，原本表現正常；但近日疑似投資失利，造成經濟壓力，出現精神不穩狀況，更影響到身體健康。

上個月23日晚間，隊員在家人陪同下到醫院的身心科求診，晚間9時他值勤，和同事聊天有時前言不對後語，更突然和同事說如果他出事，長官會如何處理？同事趕緊回報隊部，特勤中隊長覺得不對勁，指派一名同事先陪他返回宿舍休息。

不料兩人搭乘計程車行經長安西路時，隊員看見經過計程車的快遞員，先向計程車司機表明警察身分，還要求司機加速追上對方，司機覺得怪異並不理會，雙方因此發生爭執，陪同的隊員同事連忙安撫雙方，但隊員卻趁司機停車時，突然下車離開，他看到一名外送員經過身旁，突然出手搶奪外送員餐點，隨後返回計程車內繼續返回宿舍，同事因為安撫司機，沒有注意到隊員已經犯案。

外送員餐點被搶，一時不知所措，趕緊向案發轄區建成派出所報案。

隊員家人知道他精神出現狀況，第二天送他到醫院住院診治，住院期間，建成所透過監視器畫面，查出隊員身分，到醫院製作筆錄，訊後函送士林地檢署偵辦。

外送員 計程車

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