快訊

獨／「康熙來了」落幕6年後 小S重返台綜落腳這地方

施明德夫妻指他是「調查局臥底」 謝長廷晚間曝證詞回應

陳修將四大案件震驚地方催拜廟 警分局長：已拜第二輪

聯合報 / 記者簡慧珍江良誠／連線即時報導

彰化縣溪湖區在最近一個半月內發生四大案件，其中76行者遺體美容修復團隊總召陳修將涉嫌殺害胡姓女友一案最震驚社會，溪湖區地方士紳紛紛強烈建議溪湖警分局長參拜轄區三鄉鎮的宮廟等信仰中心，分局長林書慶今天表示，已經展開第二輪參拜，祈求地方合境平安。

溪湖鎮9月24日發生邱姓無照保母涉嫌虐童案，埔心鄉10月15日發生76行者總召陳修獎涉嫌殺害胡姓女友案，10月17日溪湖糖廠發生巫姓女子涉嫌抱女童案，這三件案件全國知名，另一件是溪湖某財務整合公司財務問題牽連溪湖區三鄉鎮，也涵蓋福興、秀水等鄉鎮的十多家公司和商家，有債權人透過黑道人士潑漆兩次，又出動黑白兩道找負責人「踹共」，驚動地方政商界。

警分局長林書慶今年9月14日到任，地方士紳認為溪湖區三鄉鎮接連發生重大案件，身為轄區「官衙」總捕頭的分局長，應該趕快到溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉的宮廟等信仰中心參拜並祈求平安，不要再發生事故；地方士紳還列出參拜名單，從溪湖鎮主祀媽祖的福安宮、埔心鄉武聖宮，埔鹽鄉較沒全鄉單一信仰中心，可到順澤宮、順天宮參拜。

分局長林書慶說，剛到任就向地方信仰中心報到，祈求轄區人車平安、警方裝備平安、有案必破、沈冤昭雪，沒想到事情一樁樁發生，幸好各方神祉庇佑之下都很快破案，即使加害人不承認犯案，警方蒐證齊全，被害人的家屬肯定警方處理周全。

他表示，給自己一個目標，每座地方信仰中心的宮廟，每月穿便服參拜一次，每次都不驚動廟方任何幹部，所以第一次參拜時都沒人知道他去拜過，既然地方士紳紛紛建議參拜宮廟，他已展開第二輪參拜行動。

「看得見的可以閃躲，看不見的才可怕。」南投縣民俗專家廖大乙說，現代科學昌明，仍有很多事情無法用科學解釋，因此縣長、警察局長、警察分局長等地方行政和法治的首長通常尊重民俗，會到宮廟參拜祈求合境平安，若是基督徒等「不拿香」的首長可改為雙手合什，跟佛道教神明「講一聲」，讓佛道教信徒知道首長的誠心，眾人會比較心安。

廖大乙又說，心理作用很重要，如果透過某種形式可以求得心神安寧，做事情會較為順利，參拜宮廟未嘗不可，就像警察局、分局、派出所和分駐所都會種植青松、羅漢松等常年翠綠松木，青松諧音「輕鬆」，有案件輕鬆破案，有的警察單位還種植跟梅有關的植物，梅樹諧音「沒事」，希望沒什麼重大事故，都是透過某種形式祈求轄區輕鬆沒事。

彰化縣溪湖警分局最近一個半月接連發生重大案件，地方士紳強烈建議分局長參拜地方宮廟求平安。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警分局最近一個半月接連發生重大案件，地方士紳強烈建議分局長參拜地方宮廟求平安。記者簡慧珍／攝影

信仰 警察

延伸閱讀

基隆71天零確診破功 2女確診1女看護曾打2劑高端

靖國神社秋祭 日相岸田奉祭品未參拜南韓表示遺憾

陳修將見屍體仍面不改色 專家指「行業特殊」：做出想不到的事

安倍參拜靖國神社 日相岸田原則上不參拜

相關新聞

嘉市檜木老屋遭火舌吞噬 原是日治時期車站運輸公司辦公室

嘉義市北興街一棟2層樓木造、檜木裝潢建築今晚6時許不明原因起火，火舌吞噬木造建築，嘉義市消防局派員到場滅火，不到1小時撲...

北市警與銀行聯防詐騙 正妹行員攔阻客戶匯款50萬元

台北市警察局長楊源明上任後，要求各警分局與轄內金融機構建立聯防合作通報機制，遇到民眾疑似遭詐或可疑詐欺車手前往提領款時，...

影／大火燒毀嘉市列冊檜木老屋 立委嘆：好不容易保存下來

嘉義市北興街郭姓老婦居住的2層樓木造建築，今晚6時許不明原因起火，熊熊大火瞬間吞沒整棟建築、全面燃燒，嘉義市消防局派出多...

台中4歲女童深夜負氣離家 只因不想睡覺鬧驚魂

4歲徐姓女童日前深夜獨自在台中街頭遊蕩，民眾見狀立刻報警協助，但女童面對警方詢問只張著眼睛不發一語，所幸女童家人此時剛好...

影／大火吞沒嘉市2樓木造建築 消防員到場滅火中

嘉義市北興街一棟兩層樓木造建築，今晚6時許不明原因起火，熊熊大火瞬間吞沒整棟建築、全面燃燒，嘉義市消防局派出多個分隊到場...

高雄男爛醉街邊大聲咆哮 還疑持刀亂揮嚇壞路人

高雄市一名呂姓男子疑酒醉後在大樹區久堂路及中興街口大聲咆哮，引起店家及路人恐慌，更有民眾路過看到呂男持刀亂揮，嚇得報警，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。