陳修將四大案件震驚地方催拜廟 警分局長：已拜第二輪

彰化縣溪湖區在最近一個半月內發生四大案件，其中76行者遺體美容修復團隊總召陳修將涉嫌殺害胡姓女友一案最震驚社會，溪湖區地方士紳紛紛強烈建議溪湖警分局長參拜轄區三鄉鎮的宮廟等信仰中心，分局長林書慶今天表示，已經展開第二輪參拜，祈求地方合境平安。

溪湖鎮9月24日發生邱姓無照保母涉嫌虐童案，埔心鄉10月15日發生76行者總召陳修獎涉嫌殺害胡姓女友案，10月17日溪湖糖廠發生巫姓女子涉嫌抱女童案，這三件案件全國知名，另一件是溪湖某財務整合公司財務問題牽連溪湖區三鄉鎮，也涵蓋福興、秀水等鄉鎮的十多家公司和商家，有債權人透過黑道人士潑漆兩次，又出動黑白兩道找負責人「踹共」，驚動地方政商界。

警分局長林書慶今年9月14日到任，地方士紳認為溪湖區三鄉鎮接連發生重大案件，身為轄區「官衙」總捕頭的分局長，應該趕快到溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉的宮廟等信仰中心參拜並祈求平安，不要再發生事故；地方士紳還列出參拜名單，從溪湖鎮主祀媽祖的福安宮、埔心鄉武聖宮，埔鹽鄉較沒全鄉單一信仰中心，可到順澤宮、順天宮參拜。

分局長林書慶說，剛到任就向地方信仰中心報到，祈求轄區人車平安、警方裝備平安、有案必破、沈冤昭雪，沒想到事情一樁樁發生，幸好各方神祉庇佑之下都很快破案，即使加害人不承認犯案，警方蒐證齊全，被害人的家屬肯定警方處理周全。

他表示，給自己一個目標，每座地方信仰中心的宮廟，每月穿便服參拜一次，每次都不驚動廟方任何幹部，所以第一次參拜時都沒人知道他去拜過，既然地方士紳紛紛建議參拜宮廟，他已展開第二輪參拜行動。

「看得見的可以閃躲，看不見的才可怕。」南投縣民俗專家廖大乙說，現代科學昌明，仍有很多事情無法用科學解釋，因此縣長、警察局長、警察分局長等地方行政和法治的首長通常尊重民俗，會到宮廟參拜祈求合境平安，若是基督徒等「不拿香」的首長可改為雙手合什，跟佛道教神明「講一聲」，讓佛道教信徒知道首長的誠心，眾人會比較心安。