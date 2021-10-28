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嘉市檜木老屋遭火舌吞噬 原是日治時期車站運輸公司辦公室

中央社 / 嘉義市28日電

嘉義市北興街一棟2層樓木造、檜木裝潢建築今晚6時許不明原因起火，火舌吞噬木造建築，嘉義市消防局派員到場滅火，不到1小時撲滅，幸無人受傷，起火原因待調查。

嘉義市消防局今天晚間6時許接獲民眾報案，位於北興街的一棟2層樓木造建築起火，消防局立刻派員趕到現場滅火，火勢不到1小時即獲得控制，起火原因待調查。

警方也緊急聯絡屋主，確認無人受困。屋主向警方表示，今天下午5時許回嘉義縣的老家，不知起火原因。

民進黨立委王美惠也趕到火警現場關心，王美惠接受媒體聯訪時說，這棟木造建築位於鐵路高架旁路口，舊稱「北港車頭」，內部都是檜木裝潢，是附近少數保留不錯的檜木建築。

市府文化局文化資產科長林朝基接受中央社記者電訪時指出，這棟建築原是日治時期車站運輸公司辦公室，內部梁柱都是台灣檜木，保存狀況良好，地方認為具有地域風貌價值，值得保存。

林朝基表示，這棟木造建築物為嘉義市列冊追蹤的建物，未來將請文資委員會現勘，如果有保存價值將啟動暫定古蹟的審議程序，如果沒有保存價值將解除列冊。

嘉義市北興街一棟建物今晚6時許，因不明原因失火，消防員爬上二樓破窗滅火。聯合報記者卜敏正／攝影
嘉義市北興街一棟建物今晚6時許，因不明原因失火，消防員爬上二樓破窗滅火。聯合報記者卜敏正／攝影

建築 嘉義

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