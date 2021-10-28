聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市檜木老屋遭火舌吞噬 原是日治時期車站運輸公司辦公室
嘉義市北興街一棟2層樓木造、檜木裝潢建築今晚6時許不明原因起火，火舌吞噬木造建築，嘉義市消防局派員到場滅火，不到1小時撲滅，幸無人受傷，起火原因待調查。
嘉義市消防局今天晚間6時許接獲民眾報案，位於北興街的一棟2層樓木造建築起火，消防局立刻派員趕到現場滅火，火勢不到1小時即獲得控制，起火原因待調查。
警方也緊急聯絡屋主，確認無人受困。屋主向警方表示，今天下午5時許回嘉義縣的老家，不知起火原因。
民進黨立委王美惠也趕到火警現場關心，王美惠接受媒體聯訪時說，這棟木造建築位於鐵路高架旁路口，舊稱「北港車頭」，內部都是檜木裝潢，是附近少數保留不錯的檜木建築。
市府文化局文化資產科長林朝基接受中央社記者電訪時指出，這棟建築原是日治時期車站運輸公司辦公室，內部梁柱都是台灣檜木，保存狀況良好，地方認為具有地域風貌價值，值得保存。
林朝基表示，這棟木造建築物為嘉義市列冊追蹤的建物，未來將請文資委員會現勘，如果有保存價值將啟動暫定古蹟的審議程序，如果沒有保存價值將解除列冊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言