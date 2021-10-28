快訊

施明德夫妻指他是「調查局臥底」 謝長廷晚間曝證詞回應

議員千金捲販毒風波 ! IG網紅接代言吸粉 身分遭起底

男自封上天聖主 宣傳感冒藥治肺炎遭起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市一名曾姓男子在今年三月間，於臉書社團「討厭蔡英文」中，發布「某知名感冒藥是聖藥，可以治癒流感跟預防新冠肺炎病毒」等語，五月又將類似的訊息散佈於line群組中。新北地檢署今偵結，依違反傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌將他起訴。

檢調查出，曾姓男子自稱為上天聖主，今年3月19日，他在有超過3萬名成員的臉書社團「討厭蔡英文」中，發布「某感冒藥是聖藥，可以治癒流感跟預防新冠肺炎病毒」等語。

5月1日，曾男用暱稱聖主的個人帳號，在有1千多人的line群組「中華民族再偉大」中，散布該知名廠牌的感冒藥的效果，影射該感冒藥可以治新冠肺炎。

曾男到案後承認發布不實訊息，檢方認為，曾男傳送不實訊息到多人的社團及群組中，影響多數人的疫情判斷，因此依違反傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌將他起訴。

曾姓男子在萬人的臉書社團散布疫情的不實訊息，稱感冒藥可以治肺炎，遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照
曾姓男子在萬人的臉書社團散布疫情的不實訊息，稱感冒藥可以治肺炎，遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照

新冠肺炎 感冒

延伸閱讀

設計LINE貼圖花費4萬5千元 翁章梁挨批價差百倍

LINE Pay Money一卡通電子支付全新入口 服務更聚焦

用戶數達980萬人！ LINE Pay：今年交易量大幅成長逾9成

LINE Pay將改版 一卡通支付功能集中至單一入口

相關新聞

影／大火燒毀嘉市列冊檜木老屋 立委嘆：好不容易保存下來

嘉義市北興街郭姓老婦居住的2層樓木造建築，今晚6時許不明原因起火，熊熊大火瞬間吞沒整棟建築、全面燃燒，嘉義市消防局派出多...

台中4歲女童深夜負氣離家 只因不想睡覺鬧驚魂

4歲徐姓女童日前深夜獨自在台中街頭遊蕩，民眾見狀立刻報警協助，但女童面對警方詢問只張著眼睛不發一語，所幸女童家人此時剛好...

影／大火吞沒嘉市2樓木造建築 消防員到場滅火中

嘉義市北興街一棟兩層樓木造建築，今晚6時許不明原因起火，熊熊大火瞬間吞沒整棟建築、全面燃燒，嘉義市消防局派出多個分隊到場...

高雄男爛醉街邊大聲咆哮 還疑持刀亂揮嚇壞路人

高雄市一名呂姓男子疑酒醉後在大樹區久堂路及中興街口大聲咆哮，引起店家及路人恐慌，更有民眾路過看到呂男持刀亂揮，嚇得報警，...

虧大！大學生剛拿駕照139線試車 一個月狂收16張罰單

彰化縣139線是重機族極愛的騎乘路線，但因車禍頻傳，彰化縣交通隊陸續增設二支測速器，最近有一名剛滿18歲的大學生剛考上駕...

當鍵盤酸民錯了嗎？做一個理性思辨與勇於承擔的公民

每逢重大刑事案件發生、進行任何法律或公共政策上的辯論時，在媒體、社群網站便會湧入大量片面的「帶風向」說辭——如果有專家或學者從專業觀點「逆風」指出與風向不同的觀點，很可能遭遇「被出征」的局面，秀才遇到兵，有理說不清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。