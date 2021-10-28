男自封上天聖主 宣傳感冒藥治肺炎遭起訴

新北市一名曾姓男子在今年三月間，於臉書社團「討厭蔡英文」中，發布「某知名感冒藥是聖藥，可以治癒流感跟預防新冠肺炎病毒」等語，五月又將類似的訊息散佈於line群組中。新北地檢署今偵結，依違反傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌將他起訴。

檢調查出，曾姓男子自稱為上天聖主，今年3月19日，他在有超過3萬名成員的臉書社團「討厭蔡英文」中，發布「某感冒藥是聖藥，可以治癒流感跟預防新冠肺炎病毒」等語。

5月1日，曾男用暱稱聖主的個人帳號，在有1千多人的line群組「中華民族再偉大」中，散布該知名廠牌的感冒藥的效果，影射該感冒藥可以治新冠肺炎。