男自封上天聖主 宣傳感冒藥治肺炎遭起訴
新北市一名曾姓男子在今年三月間，於臉書社團「討厭蔡英文」中，發布「某知名感冒藥是聖藥，可以治癒流感跟預防新冠肺炎病毒」等語，五月又將類似的訊息散佈於line群組中。新北地檢署今偵結，依違反傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌將他起訴。
檢調查出，曾姓男子自稱為上天聖主，今年3月19日，他在有超過3萬名成員的臉書社團「討厭蔡英文」中，發布「某感冒藥是聖藥，可以治癒流感跟預防新冠肺炎病毒」等語。
5月1日，曾男用暱稱聖主的個人帳號，在有1千多人的line群組「中華民族再偉大」中，散布該知名廠牌的感冒藥的效果，影射該感冒藥可以治新冠肺炎。
曾男到案後承認發布不實訊息，檢方認為，曾男傳送不實訊息到多人的社團及群組中，影響多數人的疫情判斷，因此依違反傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌將他起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言