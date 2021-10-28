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高雄男爛醉街邊大聲咆哮 還疑持刀亂揮嚇壞路人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名呂姓男子疑酒醉後在大樹區久堂路及中興街口大聲咆哮，引起店家及路人恐慌，更有民眾路過看到呂男持刀亂揮，嚇得報警，仁武警分局員警獲報到場，發現呂男手上沒有拿凶器，但持續對店家咆哮，先壓制帶回派出所約束，並將擴大調閱監視器，如有發現呂男持刀行為，將依社維法送辦。

據了解，呂男（59歲）為在地人，疑因無業，平時白天喝酒經常在街邊大呼小叫，昨天下午1時許，呂男又酒後在菜市場附近遊蕩、亂喊，還有民眾看到他持刀揮舞，警方到場時，呂男手上雖然沒有刀，但站在店家門外指著店內大聲咆哮，嚴重影響店家做生意，路人也完全不敢靠近。

警方立即將呂男壓制，為避免呂男可能傷及自身或他人，立即依警察職權行使法進行管束，並依精神衛生法酗酒鬧事通報衛生局進行後續勒戒，呂男因已爛醉被員警上銬時口中還不斷喃喃自語。

仁武警分局表示，關於民眾通報，呂男疑有持刀遊蕩、揮舞等行為，目前已擴大調閱路口監視器，如行為屬實，後續將依違反社會秩序維護法移送橋頭地檢署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市一名呂姓男子疑似酒後在路上大聲咆哮，警方到場進行壓制管束。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名呂姓男子疑似酒後在路上大聲咆哮，警方到場進行壓制管束。記者陳玫伶／翻攝

衛生局 監視器 警察

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