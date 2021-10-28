3千萬新型雲梯車來了！ 投入台中高樓層救災新戰力
針對部分消防車車齡較高，內政部鑑於地方財政有限，為了協助地方提升消防救災量能，特別補助各直轄市、縣市辦理「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」，台中市消防局這次購入50公尺雲梯消防車及其他消防器材車共6輛，總計8千903萬元，全額由內政部消防署補助。
內政部消防署署長蕭煥章於今日上午10時許，出席台中市政府警察局新車交車典禮，此次購入的新車共有6輛，包含50公尺雲梯消防車1輛、30公尺雲梯消防車1輛、水箱消防車3輛及化學消防車1輛，採購金額總計新台幣8千903萬元，全額由內政部消防署補助。
台中市消防局表示，此次採購的消防車輛中，以一台單價來到2千735萬的30公尺先端曲折雲梯消防車最為特別，它升梯速度快，也比傳統直線雲梯車的操作範圍靈活，對救災更有幫助；此次購入的單艙雙排水箱消防車，新型座艙一次可以容納7名消防隊員，有利於災害初期投入大量搶救人力，除了提升救災效果外，更能保障消防隊員執行勤務時安全。
消防署署長蕭煥章受訪時表示，中央跟地方在消防救災是一條心，最近3年中央總共投注了12億4千萬，一次性的全額補助汰換全國超過20年的消防老車，車輛性能與效果有提升，對救災效果有幫助，只要第一線有需求，我們就會盡快提供救援效能。
記者提問，未來若遇到如城中城大火般的災害，此次新購入的雲梯車是否有能力協助救災？台中市消防局副局長楊元吉表示，一般住宅大樓樓高30公尺約為10層樓，此次購入造價3千491萬元的50公尺新型雲梯車，能夠救援的樓層高度約有15層樓高，對於一般15樓以下的救災現場是相當有幫助的。
台中市消防局局長曾進財表示，除了中央補助汰換的車輛外，臺中市明年度更自行編列1億4650萬元，規劃汰換各式消防車輛16輛，以積極提升本市消防搶救能量；中央在前瞻計畫基礎建設，也持續補助我們作廳舍的更新及耐震補強工程，期許在車輛裝備器材及廳舍等硬體的更新下，能提供最專業的救災、救護服務，繼續堅守崗位來守護大台中的公共安全。
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