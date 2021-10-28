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廉政署12新生體驗新北警局情境靶場 與匪對戰大呼過癮

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

國內影集「廉政英雄」描述廉政人員辦案的精彩故事，也讓許多有志青年投考法務部廉政署，一展抱負，法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員，今天前往新北市警局成立的情境靶場進行實務訓練，體驗執勤的辛勞，及警匪對峙可能遭遇的各種突發狀況，訓練考驗12名「廉政新兵」機智應變與臨場反應的能力，也讓學員們體驗後個個直呼收穫滿滿。

新北市警局長黃宗仁表示，市警局從105年8月率先推出全國最大的情境靶場，以電腦模擬瞬息萬變的治安情境，可呈現180度及300度環繞視野效果，並有700多種情境模擬警察執勤狀況，包括員警一邊盤查、一邊走位，除要跟螢幕中歹徒對峙，若警員判斷錯誤，歹徒還會發射塑膠子彈攻擊受測者，受測者還可能遭電擊，對比新北市警方實彈訓練一次花費175萬元，情境靶場只要26萬元，價差近6倍，員警訓練採虛實交替、不與現實脫節的訓練模式，各種情境更能訓練警察應變能力。

除實際體驗情境打靶外，12名廉政新血也前往新北市警察局參觀如同警察大腦，由執勤員警24小時負責全新北治安狀況的勤務指揮中心，不僅要受理民眾報案，更要協調聯繫各警分局，指揮調度線上巡邏員警，實施攔截圍捕、啟動快打、排除交通障礙、急難救援等諸多狀況。

此次參訪的12名廉政新兵，多數都是大學法律系畢業，未來具有「司法警察官」的資格，實際「上線」從事肅貪工作，執勤過程中也會碰上許多突發狀況，訓練期間特地到新北市警局「取經」，黃姓學員是台大中文系畢業、周姓學員則是雲林科大創意生活設計系畢業的，二人都是跳脫所學且嚮往廉政辦案，毅然決然決定投考廉政人員從事肅貪工作，為社會貢獻一己之力。

新北市警局政風室主任簡敦仁也在今天最後一堂課中，分享個人多年擔任政風工作的經驗，他說，「廉能，不僅是一種工作方法，更是一種生活態度。」更期許這批新進的廉政新血將來能發揮所學，在工作崗位上有所表現並發光發熱。

法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供
法務部廉政署第47期廉政人員訓練班12名學員今天到新北市警局情境靶場，體驗警匪對峙的各種突發狀況，學員們個個都大呼過癮。圖／警方提供

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