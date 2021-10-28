假檢警手法鎖定華人行騙 台星攜手破案逮17嫌

刑事局去年接獲新加坡警方請求協辦跨國詐騙案，循線追查到以44歲劉姓男子為首的假檢警詐騙機房及洗錢水房集團鎖定華人行騙。警方於今年6至10月陸續在台中逮17嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，國際刑警科秘書林明俊表示，星國警方先前接獲境內中國大陸籍民眾報案，稱其遭詐騙集團以假檢警手法行騙且財損約新台幣238萬元。

由於有其他華人接連受騙，星國警方經調查發現詐騙集團IP位址在台灣，所以去年4月請求刑事局協助共同偵辦此跨國詐騙案。

經台、星警方情資交換、立案偵查，全案報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組經多日埋伏跟監，鎖定有詐欺前科劉男為首的詐騙機房和合作轉帳（洗錢）水房涉有重嫌，7名詐騙機房成員年齡介於30至40歲間，先前多在拉脫維雅和土耳其等國從事境外詐騙，因疫情影響返國仍重操舊業。

另，9名洗錢水房成員則為20至30歲之間，並對外招募年輕人擔任領款車手，和多個詐騙機房合作。

經查此跨境詐騙機房利用假檢警手法鎖定中國大陸民眾及在新加坡工作的中國大陸籍人士行騙，先由台灣一線機手假扮通訊管理局客服發話給被害人，並謊稱其名下門號大量發送詐騙簡訊且遭犯罪集團使用犯案，涉及電信法及洗錢犯行。

隨後再由台灣二線機手假冒中國大陸公安官員、三線機手假冒檢察官，要求監管被害人銀行帳戶並匯款至指定人頭帳戶，導致被害人受騙、損失慘重。

專案小組經連月跟監、蒐證，於6月30日持搜索票到台中市四川路一處大樓攻堅，順利破獲轉帳水房，隨後循線在台中市文心路4段、向上路查獲一線和二線詐騙機房，成功逮捕金主劉男在內等13嫌。

另清查詐騙洗錢水房成員仍有林嫌等4人，陸續於9月13日、9月23日、10月6日通知到案。

同時，查獲贓證物有手機59支、筆電12部、網路分享器9台、SIM卡41張、勞力士手錶3支、金融卡74張、中國銀聯卡25張、U盾45個、本票3張、教戰守則等。

據專案小組清查統計，今年6月中旬至查獲期間，半個月遭詐騙的中國大陸籍被害人共計15人，遭詐騙款項超過人民幣10萬元（約合新台幣42萬元）。

此外，詐騙水房兼經營假交友假投資詐騙國人，6月就有16名台灣人受害，財損金額逾新台幣3400萬元，其中單一受害者財損金額高達1100萬元。

全案詢後將17嫌依涉詐欺、洗錢和組織犯罪防制條例等罪送辦，法院裁定劉男和7名詐騙機房成員收押，另洗錢水房9名成員則以5至10萬元不等交保。