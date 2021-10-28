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印尼看護工違規變大廚 移民署台東專勤隊送辦

中央社 / 台東28日電

南迴地區一家餐廳最近菜色改變，客人讚不絕口。移民署台東專勤隊獲報，原來這家餐廳僱用印尼看護移工變成大廚，全案依違反就業服務法裁處，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊今天新聞稿表示，印尼籍移工「阿妮」平時在家中看護照顧長輩。由於近日台東旅遊人口增加，雇主餐廳生意忙不過來，於是找她到廚房幫忙。

由於「阿妮」廚藝佳，許多在地熟客上門發現餐廳菜色改變讚不絕口。台東專勤隊獲報會同台東縣大武警分局查報，全案依違反就業服務法函送縣府裁處。

台東專勤隊長黃志明受訪表示，餐廳老闆稱旅遊旺季，餐廳忙不過來，才會讓「阿妮」到店裡幫忙。「阿妮」則說「在家鄉時就很喜歡料理海鮮給家人及朋友吃，看老闆娘餐廳那麼忙，對做菜又拿手，才決定幫忙」。2人都沒想到不慎觸法。

黃志明呼籲，雇主不得指派合法聘僱移工從事許可以外工作，若貪圖一時方便，經查獲將依違反就業服務法裁處，最高可處新台幣15萬元罰鍰。民眾發現非法工作移工、失聯移工等外來人口，撥打檢舉專線（089）342095，以維護國人及合法移工就業權利。

台東 移工 移民署

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