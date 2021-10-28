虧大！大學生剛拿駕照139線試車 一個月狂收16張罰單

彰化縣139線是重機族極愛的騎乘路線，但因車禍頻傳，彰化縣交通隊陸續增設二支測速器，最近有一名剛滿18歲的大學生剛考上駕照，就迫不及待到139線「試車」，結果樂極生悲，因來來回回騎，結果收到16張罰單，欲哭無淚。

彰化縣139線因許多重機練車競飆而車禍不斷，去年彰化警方在139線取締1萬3843件，但仍有296件車禍造成4死265人受傷，因此交通隊再增設測速器，時速也從50降到40公里。

最近彰化縣一名18歲大學生剛考上駕照，就開心和同學約去騎139線，結果從8月底到9月下旬一個月內共三天被連開16張超速罰單，他的時速大多騎在60到70公里，一張罰單得罰1200元，共要被罰1萬9200元。

彰化縣交通隊副隊長許自強說，自從139線在增設測速器後，今年共取締2萬1545件，其中2萬122件是超速違規案，車禍整體下降了27%，不過從中秋連假到國慶連假，不少年輕人到139線騎車，有4人收到超過10張罰單，最多的就是林姓學生一個月內16張。